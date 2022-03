Jarní sluneční paprsky se opírají do hradu Rožmberk. Vypadá stejně jako jindy, jenom na balkon v horní části hradu občas vyjde několik postav. Navenek nic nenasvědčuje tomu, že uvnitř se již týden zabydluje více než devadesát uprchlíků z Ukrajiny, to znamená maminek s dětmi. Do Rožmberka dorazily zhruba před týdnem.

První maminky s kočárky se objevují až u hradu, na cestě, která se vine za kamennou věž Jakobínku. Právě v budově nad Jakobínkou je vchod do obrovské hradní budovy, která má kapacitu až sto lůžek.

„Historicky je toto novější část hradu, vlastně je to zámek,“ vysvětloval starosta Rožmberka Bohuslav Čtveráček. „Jedná se o ubytovací zařízení České pošty, vlastníkem je ministerstvo vnitra. Kontaktoval jsem vedení pošty, jestli uvažují nabídnout ty prostory uprchlíkům. Potvrdili mi, že ano a pracují na tom. My jsme nabídli, že pomůžeme s organizačními věcmi. Momentálně je tu 91 maminek s dětmi.“

Česká vesnička na Ukrajině

„A ještě přijedou další,“ doplnila Evgenia Polishchuk, jedna z nových obyvatelek, která se díky své dobré znalosti češtiny ujala funkce hlavního „styčného důstojníka“.

„Zrovna zítra přijedou tři – maminka se dvěma dětmi. Jsou také z oblasti městečka Malína a vesnice Malinovky u Žitomiru, odkud jsme přišli i my. Jsme volyňští Češi. Malinovka je česká vesnička, která byla na Ukrajině založena Čechy v roce 1871. Byla opravdu česká až do roku 1990, dokud nebouchnul Černobyl. Pak velká část Čechů odjela. Současné rodiny volyňských Čechů jsou již smíšené, ale pořád rozumí česky, i když česky nemluví.“

V přízemí mají rodiny k dispozici veliké prostory s historickou dřevěnou zámeckou podlahou. U stolu v jedné z nich sedí skupina žen s paní Evgenií a řeší se starostou provozní věci.

„Uplynulé dny po příjezdu rodin byly hektické,“ říká Bohuslav Čtveráček. „První starost byla dopravit je na letiště do Plané do krajského centra k registraci. To se nám povedlo autobusy za pomoci sponzorů. Tam strávily celý den, než se vše vyřídilo. Pak bylo třeba zřídit bankovní účty, zaregistrovat se na úřadu práce, aby mohly dostat vstupní humanitární pomoc. Není to jednoduché, objevují se různé těžkosti, navíc se podmínky často mění, jak se stát snaží vše zjednodušit. Tak to musíme zařizovat postupně, je to každodenní práce,“ naznačil dennodenní martyrium.

Pošta zajistila veškerý provoz budovy včetně stravování. Jídlo zajišťuje hotel ve městě a vozí ho nahoru do jídelny ubytovacího zařízení. Velká pomoc přichází také od obyvatel Rožmberka. „Občané reagovali okamžitě, díky tomu v tuto chvíli nemáme materiální nouzi,“ těší starostu. „Dodali i výživu a hygienické potřeby pro malé děti a několikaměsíční miminka. Takže první fázi máme za sebou, a nyní najíždíme na každodenní rutinu. Vše se učíme.“

Město zřídilo sbírkový transparentní účet, protože pomoc bude potřeba i v dalších dnech. Ochotny pomoci finančně jsou i okolní obce a města, neboť samotný Rožmberk má spolu s osadou Přízeř 375 obyvatel a teď mu rázem přibylo dalších sto. Výuky dětí se postupně ujme Základní škola ve Vyšším Brodě.

Ukrajinské maminky jsou na zámku spokojené. „Pokoje i prádlo jsou čisté, všichni jsou úžasní, jak nám pomáhají, moc pro nás dělají,“ oceňuje Evgenia Polishchuk. „Je nám tu dobře, nikdo tu nestřílí. Město se nám moc líbí, ale raději bychom sem přijeli na dovolenou, a ne v takovéto situaci. Nemohu ani vyjádřit, jak jsme lidem vděční za jejich péči.“

Děti i maminky se trochu nudí

Připouštějí, že tím, že žádnou činnost zatím nemají, se děti i maminky trochu nudí. Snaží se proto děti zabavit soutěžemi, navštívila je již také učitelka z Vyššího Brodu. Ujasnily si počty dětí podle ročníků, aby naplánovali jejich školní docházku. Deset dětiček by mohlo chodit do školky, až jejich maminky začnou pracovat. Ženy rády dle možností někde pomohou. „Máme tu i místnost jako hernu pro děti, kde je plno hraček od lidí, také potřeby na malování,“ popsala paní Evgenia.

„Máme již vyřízené i zdravotní pojištění, takže zítra půjdeme s dětmi k dětskému doktorovi. Některé jsou nastydlé z toho, jak jsme doma trávili hodně času ve sklepích. Zdá se, že děti pobyt v cizině zvládají v pohodě, když mají vedle sebe svoje maminky. Starším dětem leží v hlavě, jak to bude dál s jejich studiem. Dnes nám tu ale prý zařídí internet, tak pak se budou moci trochu učit on-line.“

Ženy mají každý večer schůzi a probírají, co dál. Všechny se chtějí učit česky. „Všechny zdejší rodiny jsou opravdu pracovité,“ ujišťuje paní Evgenia.

Zůstávali v Malinovce do poslední chvíle



Ženy a děti na hradě Rožmberk vyčkávaly v Malinovce do poslední chvíle. „Z letadel padaly bomby, domky u nás ve vsi jsou rozbité a zničené,“ vyprávěla Evgenia Polishchuk.



„Ve vsi máme také mrtvé. Zůstali tam starší lidé a chlapi, protože ti odjet nemohou. Pořád jsme doufali, že se Putin zklidní, a nebudeme muset nikam utíkat. Cesta sem nám trvala jeden a půl dne. Naše oblast je asi 60 km od černobylské zóny a sto kilometrů od Kyjeva. Kolem nás postupovali agresoři ke Kyjevu. Hodně se u nás střílelo. Někteří z nás mají doma domky, někteří je měli, ale už jsou zničené Tady vedle mě sedí Jula, které bomba padla do domečku v den, kdy jsme získali víza. Takže teď přemýšlí, kam se vlastně vrátí. Ale děkujeme Pánu Bohu, že tam nikdo nebyl. Její manžel z domku odešel dvacet minut před výbuchem Modlíme se a doufáme, abychom se i my měli kam vrátit.“



I proto tady ženy chtějí pracovat. Ví, že po návratu domů budou bez peněz, tak by si tu rády něco vydělaly. Vždyť za co si pak poškozené domy znovu opraví, nebo vybudují?