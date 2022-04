Nejprve přijeli do moldavského Kišiněvu, odkud se vydali autobusem směr Praha. Míša je sice poslušný, vzhledem ke své diagnóze ale reaguje podrážděně na cokoli, co ho vyvede ze zaběhnutého režimu.

Irina ho cestou pravidelně krmila chlebem, který zapíjel vodou, a na každé (desetiminutové) zastávce jednou za čtyři hodiny vyběhla z autobusu, aby s ním mohla chodit kupříkladu kolem benzínky. Je totiž zvyklý pravidelně se pohybovat.

V dvoupatrovém autobuse bylo sedmdesát lidí, mezi nimi spousta malých dětí, které plakaly a křičely. „Míša takový hluk nesnese. Seděl s rukama na uších, díval se na mě a očima prosil o pomoc. Já jsem mu však pomoct nemohla,“ vypráví Irina. V náročných podmínkách musel malý autista překonat troje hranice a strávit čtyřiatřicet hodin na cestě.

Procházky po lese

V Praze, kde Irina první tři dny probrečela, jim všichni pomáhají, přinášejí hračky, objímají, pronáší vlídná slova. To vše povzbuzuje, Míša však zároveň potřebuje odbornou pomoc. V Oděse navštěvoval speciální školu, kde byli logopedi, defektologové, psychologové či rehabilitační lékaři. Měl tam k dispozici bazén, ve kterém se už skoro naučil plavat. Máma s ním každého čtvrt roku chodila na masáže a akupunkturu, která mu ulevovala od svalového napětí a křečí.

V Praze, kde jsou už skoro měsíc, si vše dočasně vynahrazují procházkami po lese. Denně ujdou kolem deseti kilometrů. Irina ale zatím pro synka, který mluví jen rusky, nemůže sehnat odborníka, jenž by dohlížel na jeho léčbu a rehabilitaci. Pomoci se jí snaží projekt Patron dětí, který pro děti z ukrajinských rodin vyhlásil sbírku.

Česko svítilo modře

Autistům i jejich blízkým je každoročně věnován Světový den autismu, který připadá na 2. dubna. I letos jej v noci z 2. na 3. dubna připomněly modře svítící budovy po celém Česku, třeba některá ministerstva v Praze nebo vstup do elektrárny v Dukovanech. Modrá barva symbolizuje komunikaci, která je jednou za základních bariér vzájemného porozumění.

Poruchou autistického spektra u nás trpí kolem 1,5 až 2 procent lidí. Každý rok se narodí mezi jedním a půl až dvěma tisíci dětí s autismem. Jen Všeobecná zdravotní pojišťovna v loňském roce hradila péči ve výši téměř 334 milionů korun pro bezmála osm a půl tisíc lidí s touto diagnózou, což bylo nejvíc za uplynulých pět let. Více než polovina byly děti do devíti let věku.

Jak poznat autismus u dítěte

Málo reaguje na pokyny, málo spolupracuje. Málo komunikuje s ostatními, nebo vůbec nedokáže komunikovat. Méně frekventovaný oční kontakt. Málo používá nebo chybí sociální úsměv. Nezapojí se aktivně do dětských her. Může mít časté záchvaty vzteku. Je tvrdohlavé.

Zdroj: Autiscentrum, o. p. s.

Charitativní sbírka

Finanční sbírka charitativního projektu Patron dětí pomáhá ukrajinským rodinám, které pro své děti potřebují zajistit státem nehrazenou zdravotní péči, terapie, rehabilitace, zdravotní pomůcky či speciální vzdělávání. Nebo to, aby se mohly – stejně jako doma – věnovat svým koníčkům.