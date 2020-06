Tvůrci petice „Přejmenování pražské Koněvovy ulice jménem Marie Terezie“ zareagovali na aktuální vývoj, kdy odstranění sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na základě rozhodnutí zastupitelů Prahy 6 přerostlo v zahraničně-politický spor. „Odmítáme se podřizovat ruskému diktátu, odmítáme trestní stíhání našich politiků,“ píše se v textu, který podepsalo přes tisíc lidí – slovy starosty Ptáčka – „napříč republikou“.

Mezi signatáři na žižkovské radnici byl i Adam Komers, jenž na přelomu tisíciletí proslul jako odborář při stávce v České televizi proti tehdejšímu řediteli Jiřímu Hodačovi a šéfce zpravodajství Janě Bobošíkové. Komers rovněž kandidoval před dvěma lety za TOP 09 do Rady ČTK. Ještě předtím usiloval na kandidátce této strany – byť za Klub angažovaných nestraníků – o zvolení do Poslanecké sněmovny.

Nyní spolu například s členem šlechtického rodu Děpoldem Czerninem (mimochodem bratrem 1. místopředsedy TOP 09 Tomáše) chce, aby pražští politici přejmenovali Koněvovu ulici po Marii Terezii.

Hartigova či Poděbradova ulice, padají návrhy

„Tato slavná a významná panovnice otevřela moderní dějiny našeho státu, navíc touto trasou vedla původní císařská silnice, vystavěná za jejího panování jako součást spojení Praha - Kolín - Čáslav - Jihlava - Znojmo - Vídeň,“ obhajuje petice vznesený návrh. Žižkovští by si tak podle Czernina, Komerse a spol. připomněli „památku ženy, která se svou pílí a odhodláním stala respektovanou hlavou státu, obstála v boji o udržení celistvosti státu a položila základy osvícenské modernizaci, na nichž stojí naše společnost dodnes.“

Žižkovský starosta, který na petici upozornil na facebookovém profilu, přiznal, že návrh na ulici Marie Terezie slyšel poprvé, i když se debatuje o odstranění Koněva z mapy Prahy prakticky od pádu komunistického režimu v roce 1989. „Nejčastěji padají návrhy na Hartigovu či navrácení původního názvu Poděbradova. A samozřejmě hodně lidí by už ponechalo původní název,“ zmínil Ptáček.

Místní ve facebookových skupinách diskuzi podpořili nedávno anketou, kde se k variantě Koněvovu ulici nepřejmenovávat kloní naprostá většina hlasujících. Když pomineme některé bizarní návrhy odkazující na současný nepříliš lichotivý stav ulice, mnoho obyvatel považuje už několik let tuto debatu za nesmyslnou.

„Neřešte kraviny,“ prosí Žižkovští zástupce radnice, protože „výměny dokladů jsou o nervy“. Lidé, kteří mají v Koněvově ulici trvalé bydliště či provozovnu svého podnikaní (a že jich je tam dost!), se totiž bojí, že budou muset kvůli případnému přejmenování ztrácet energii a čas na úřadech při výměně dokladů.

Adresa je i vizitkou, tvrdí podnikatel

Administrativní zátěž si uvědomuje i Filip Stome, majitel jedné z žižkovských cukráren. „Ale adresa je i vizitkou. Věřím proto, že komplikace s doklady stojí za to, že náš dluh bude vyrovnán,“ napsal v roce 2016 v časopise Kauza 3 podnikatel Stome, jehož předkové se usadili na Žižkově už kolem roku 1800 a do jehož příbuzenské linie patří i první starosta Karel Hartig.

Stome v názorovém textu „informoval o skutečnostech, které nám byly po dlouhá léta zatajovány, o lžích, které nám byly o osvobození Prahy předkládány jako pravda a poukázat na to, že Ivan Stěpanovič Koněv není osoba, po které bychom měli mít na Žižkově pojmenovanou ulici“.

Historie ulice v Praze 3

Dnešní Koněvova ulice na Žižkově nesla původně název Vídeňská, v letech 1875 – 1940 se jmenovala Poděbradova, pak až do roku 1945 byla Brněnská. A než ji rozhodnutím Ústředního národního výboru hl. m. Prahy v roce 1946 komunisté přejmenovali na Koněvovu, byla rok opět Poděbradovou. O další případné změně názvu by museli pražští radní na základě doporučení místopisné komise magistrátu.

„Tisíckrát raději vyměním doklady než žít v Koněvově ulici,“ uvedla v diskuzi uživatelka Jana. Objevila se však i výhrůžka, podobná těm současným směřujícím například na Zdeňka Hřiba (Piráti), Ondřeje Koláře (TOP 09), Pavla Novotného (ODS), pražské komunální politiky, jejichž rozhodnutí naštvala Rusko: „Jen se opovažte, vy zkur*** fašisti a podřežeme vám krky!“ Pod anonymní příspěvek s nadpisem Smrt fašistům se „podepsali“ odbojáři.

Podle informací Pražského deníku se vedení radnice Prahy 3 se přejmenování radnice sice úplně nebrání, ale přijatelnější by bylo instalovat v ulicích na doplňkové tabulky, které by původ názvu ulic vysvětlily. Tak to funguje například v Praze 8.

Při každé emotivní debatě o Koněvovi na Žižkově navíc padají také argumenty upozorňující na rozporuplnou historickou úlohu husitů a dalších osobností, po nichž má městská část pojmenované ulice. I nyní zazněly pochybnosti o rakousko-uherské panovnici Marii Terezii.