Dobrý sluha, zlý pán. Umělá inteligence promění roli učitele, zaznělo v Liberci

Konec učitelů v Čechách? I takovou otázku může vzbudit pronikání umělé inteligence do školství. A podobně jako ostatní nástroje může umělá inteligence jak pomáhat, tak i škodit. Záleží jen na lidstvu, jak s ní naloží a zda dokáže zvážit veškerá rizika a zachovat si zdravý rozum a obezřetnost. A právě výhody i rizika zahrnutí tohoto nástroje do výuky humanitních i technických oborů přiblížili učitelům popularizátoři i odborníci na umělou inteligenci na konferenci „AI do škol“, která se uskutečnila na Technické univerzitě v Liberci.

Umělá inteligence. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Může být dobrý sluha a ušetřit nám práci, ale zároveň zlý pán, když se dobře nezvládne. Úkolem školy se tak stává připravit žáky a studenty na fungování ve světě, kde se umělá inteligence využívá,“ sdělil rektor liberecké univerzity Miroslav Brzezina. Podle ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově Pavla Kopřivy dokáže umělá inteligence vytvořit takový portrét, že i zkušený umělec má problém rozhodnout, zda se jedná o fotografii nebo o generovaný obrázek. Dále upozornil na to, že do celého procesu generování lze zapojit historický kontext a výsledná manipulace může mít jak humorný, tak i nebezpečný výsledek. Umělá inteligence může představovat hrozbu i v každodenním životě: Jaká jsou rizika umělé inteligence? Může přelstít tvůrce i nahradit zaměstnance „Příkladem může být vygenerovaná modelka, která má vlastní profil na Instagramu. Je potřeba si uvědomit, že umělé bytosti tohoto druhu ovlivňují mentalitu žáků a je potřeba jim to vysvětlovat,“ zdůraznil Kopřiva. Poukázal na důležitou roli učitele, který by měl mít přehled o této problematice a vědět, jaké možnosti umělá inteligenci nabízí. Zároveň zmínil, že jistý druh učitelské činnosti bude jistě nahrazen umělou inteligencí, a to se bude týkat i jiných profesí lidské činnosti. „Role fyzicky přítomného pedagoga, jako průvodce světem aplikací, dat a umělých světů, bude naopak velmi důležitá a nutná. Komunikace s druhou osobou nebo osobami ve fyzickém světě začne být hodnotou,“ osvětlil ředitel školy v Kamenickém Šenově. Užitečný nástroj i nová rizika Jelikož vede uměleckou školu, kde prim stále spočívá v tvůrčí činnosti a práci rukama, vnímají zde umělou inteligenci jako pomocný nástroj při kombinaci nápadů. Mluví o ní hlavně z morálně apelativního důvodu, proběhla tam i přednáška, která studentům přiblížila, jak s umělou inteligencí pracovat v rámci udržení morálních hranic. „Nevylučuji, že v budoucnu se o umělé inteligenci bude mluvit i ve školním řádu. A jelikož se jedná o nástroj, vždy tu bude hrozit určitá míra zneužití, například pro kyberšikanu. Proto je potřeba oběma stranám, jak studentům, tak i učitelům přibližovat, jak funguje,“ doplnil. Univerzity reagují na plagiátorství s pomocí umělé inteligence: Konec klasických bakalářek? Umělá inteligence mění pravidla na vysokých školách Vysokoškolský pedagog a didaktik informatiky Jan Berki doufá, že umělá inteligence přispěje k zániku tradiční role českého učitele. Slibuje si od toho, že vyučující bude více tlačen do aktivizačních metod, kdy vytváří prostor pro to, aby žáci a žákyně přemýšleli nahlas a diskutovali a negenerovali texty. „Principy umělé inteligence se určitě dostanou do vzdělávacího obsahu informatiky. A myslím si, že se promění práce s textem. Pořád zůstane snaha o kreativní vytváření textů, ale promění se, jak se s tím bude pracovat. Větší intenzitu nabere práce s textem ve smyslu porozumění a jeho kritického vnímání,“ nastínil změny Berki. Pomocník pro učitele Umělou inteligencí se zabývá i společnost Scio, která vyvinula bezplatného pomocníka pro učitele základních a středních škol. Sciobot během chvíle vytvoří přípravu na jakoukoliv hodinu, stačí zadat téma a třídu. Aplikace na bázi umělé inteligence je ušita na míru českému školství a navrhne cíle a vytvoří kompletní přípravu včetně aktivit pro žáky. „Hlavní pozitivum je, že ušetří učitelům, kteří doposud strávili nad přípravou několik hodin, hodně času. Získají tak prostor pro další povinnosti. Nejvíce ho využívají učitelé českého jazyka, matematiky a informatiky,“ dodala Lucie Harmáčková, která má ve společnosti Scio na starost AI projekty pro školy.

