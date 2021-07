Hned třikrát jel pětasedmdesátiletý Ital Mario Fava na emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Dvakrát jej totiž službukonající lékařky poslaly domů. Když jej napotřetí konečně hospitalizovali, zemřel. Nepřežil protržení hrudní aorty a vnitřní krvácení provázené silnými bolestmi na hrudi.

Mario Fava.Zdroj: se souhlasem Lenky Kodešové

Zdravotnice kvůli tomu čelily trestnímu oznámení. Vyšetřovatelé ale spáchání trestného činu vyloučili, a také Česká lékařská komora (ČLK) rozhodla, že lékařky žádné předpisy neporušily.

Soudní znalec však s rozhodnutím komory nesouhlasí a kritizuje je jako přílišně ochranářské. S rozhodnutím policie a ČLK nesouhlasí ani Favovi přátelé.

Znalecký posudek vypracoval přední český kardiolog, přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci a místopředseda České kardiologické společnosti profesor Miloš Táborský. „Na závěru svého znaleckého posudku stále trvám. Jsem přesvědčen, že rozhodnutí ČLK není odpovídajícím způsobem odborně podložené. Neodpovídá standardům a možnostem současné medicíny,“ konstatoval. Ve svém posudku napsal, že šanci na přežití pacienta nesprávný postup lékařek výrazně snížil, jelikož na urgentním příjmu nevyužily všech dostupných diagnostických možností k vyloučení závažného a život ohrožující stavu. Kdyby lékařky podle kardiologa Táborského použily počítačový tomograf CT, nemusel Mario Fava zemřít. Místo toho ale pokaždé udělaly pouze základní vyšetření a poslaly ho domů.

ČLK se ale lékařek zastala, jelikož prý nesměly pracovat bez dohledu. „Případ nám předala policie s tím, že nenašla žádnou příčinnou souvislost mezi úmrtím pacienta a chováním lékařek. Ony obě byly krátce po promoci, a tak samostatně nesměly pracovat. Svůj postup konzultovaly se staršími kolegy, a ti jej schválili. Souvislost ostatně neprokázala ani policie, kdyby ano, byl by to nedbalostní trestný čin,“ vysvětlil rozhodnutí ČLK její mluvčí Michal Sojka.

Podle rodinné kamarádky Lenky Kodešové, která podala trestní oznámení na obě lékařky, Maria Favu dokonce podezřívaly, že simuluje, a doporučily mu užívat paralen. On přitom cítil silný tlak a bolest na hrudi, mravenčení v ruce a špatně dýchal. „Vůbec nechápu policii, na jakém základě rozhodla. Podle odborného posudku obě doktorky jednoznačně pochybily, a mělo by to být kvalifikováno jako trestný čin zanedbání zdravotní péče. Měly za to být potrestány. Ale v takových případech je u nás spravedlnost asi jenom pro vyvolené,“ povzdechla si.

Mario jí tehdy zavolal ráno kolem půl deváté. Prý zkolaboval po ranní sprše. Bolelo ho na prsou, v krku, měl bolesti hlavy a silné brnění levé ruky, nemohl ani polknout. Ihned zavolala jeho lékařce, jelikož měl nemocné ledviny a třikrát týdně docházel na dialýzu. Dokonce čekal na transplantaci. Lékařka proto Kodešové doporučila, aby nemocného odvezla na pohotovost. Vůbec nepochybovala, že si ho tam nechají.

Jaké bylo její překvapení, když ho odtud o půl druhé odpoledne ve špatném stavu zase vyzvedla. Drama pokračovalo okolo třetí odpoledne. Mario opět volal, že je mu stále hůř. Už si ani netroufala ho dopravit na pohotovost a zavolala mu záchranku. Nakonec v podvečer vyrazila opět na emergency, kde ho ke svému překvapení opět našla zuboženého v čekárně. Prý je to běžný stav při počínající viróze nebo před dialýzou. Nezbylo jí, než ho znovu odvézt. Doma jí s ním na postel pomáhali cizí lidé. Záchranku mu opět zavolali kolem půl desáté večer.

Druhý den ráno Lence Kodešové jen zavolali z nemocnice, že Mario Fava zemřel ve čtyři hodiny ráno. „Když si uvědomím, že ta doktorka říkala, že simuluje, chce se mi brečet. Byl to moc hodný člověk,“ dodala.