Nádražní hospody se mění. Někde zanikly, jinde vznikl prosperující podnik

„Dvorek byl pod letitými nánosy nepořádku, průjezd neudržovaný. Bylo nám to líto. Vloni jsme ve vratech začali dělat punče. Chtěli jsme si vyzkoušet, zda by to mohlo fungovat. Fungovalo. Řekli jsme si, že se posuneme na dvorek a pustili se hned do práce,“ popisoval začátky Jiří Jirák.

Proměna zanedbaného prostoru jim dala zabrat. Vyklízením a menšími úpravami strávili měsíce. Potřebné finance získávali zejména prodejem pečených makrel na různých akcích po celé republice. Co utržili, vložili do dvorku.

Street food, klub, galerie

„Zaměřit se chceme na street food. Budeme dělat makrely, takže v centru Olomouce si bude možné zajít na pečenou makrelu na klacku. Nabídneme pečené brambory na ohni, což by měl být další náš hit. A točit se bude pivo z pivovaru Eibenthal v Banátu, což je česká vesnice v Rumunsku,“ naznačil směřování klubu.

Právě balkánský styl by měl být pro nový olomoucký podnik typický. Provozovatelé se chtějí zaměřit i na zahraniční hudebníky a představit Olomoučanům něco nového. „V průjezdu bude galerie, kde se výstavy budou měnit zhruba jednou za měsíc. Otevřeme výstavou fotografa Jindřicha Štreita věnovanou známé olomoucké postavičce Ferdinandu Polakoviči,“ lákal do nového kulturního a gastro stánku Jiří Jirák.

Červenou Lhotu sužují problémy s prosakující hrází. Oprava bude náročná

Název už klub dostal. Uncle Ferro, právě po Ferdinandu Polakoviči. Životní příběh tohoto muže, který ještě nedávno žil na ulici jako bezdomovec, se spojil s dvorkem a dal mu novou naději na lepší budoucnost. „Je to náš strejda, tak mu říkáme. Dali jsme mu práci a možnost vydělat si pár korun. Jeho životní situace roste společně s dvorkem. Napadlo nás, že to, co tady vzniká, pojmenujeme právě po něm,“ popisoval příběh.

Nový klub bude mít otevřeno od středy do neděle v době od 11 hodin do večera. Poprvé bude možné ochutnat jeho atmosféru v rámci Dnů kulturního dědictví ve čtvrtek 8. září.

Dny evropského dědictví v Uncle Ferro Riegrova 5



čtvrtek 8.9.2022

17:00 Slavnostní OTEVŘENÍ UNCLE FERRO

17:30 Vernisáž Jindřicha Štreita - vernisáž a následná výstava fotografií Jindřicha Štreita, který zachytil známou olomouckou postavu Ferdinanda Polakoviče aka Uncle Ferro.

18:30 Východoslovenský prievan - koncert

19:00 Přednáška o vzniku pivovaru Eibenthal a festivalu Banát - Štěpán Slaný ředitel festivalu Banát.

20:00 Scénické čtení VERNISSAGE

20:30 Povídání o vzniku a průběhu rekonstrukce vnitrobloku UNCLE FERRO - Jiří Jirák

21:00 Slavnostní zapálení grilů



pátek 9.9. 2022

18:00 Povídání o historii domu - Riegrova 5, Olomouc

19:00 Koncert Tomm Procházka

20:00 Divadelní představení Poslední Ultimo

Hrají Arnošt a Artuš Haškovi, režie Arnošt Hašek na motivy obrazů Michala Ščigola a textů Franze Kafky



sobota 10.9. 2022

Afterparty Dnů evropského dědictví 2022

Terne Chave acoustic set - koncert

El Chuppa - koncert

DJ Uncle Ferro



Zdroj: MmOl