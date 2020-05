Unikát v rámci republiky: Expozice ve Vlašském dvoře bude mít mincovní volant

„Měly by tam být zmapovány všechny mince objevené na našem území. Jedná se o stovky mincí. Některé máme tady u nás, jiné nám zapůjčí numismatici z různých muzeí,“ prozradila místostarostka Kutné Hory Silviia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu). Archiv mincí se tak stane novým lákadlem pro návštěvníky Kutné Hory.

Nově budou přístupná také sklepení, která byla až doteď návštěvníkům neznámá. I v nich budou instalovány zcela nové expozice. Některé expozice budou návštěvníkům přístupné volně, jiné pouze s průvodcem.

Na novou výbavu bývalé královské mincovny bude také dohlížet rozsáhlý kamerový systém. „Hotovo by mělo být do konce října, v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by se termín měl zpozdit,“ doplnila místostarostka.