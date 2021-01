Větrný mlýn na Kanciborku v Třebíči, který už téměř dvě stě let dohlíží na výpadovku na Jihlavu, září novotou. Během komplexní opravy se dočkal nových oken a dveří, podlah, dřevěného schodiště a nechybí ani nové dřevěné lopatky včetně motoru, který je začne pohánět.

Obnova větrného mlýna v Třebíči. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Právě lopatky se začnou točit a to nejen během prohlídek mlýna. „Z provozního hlediska bude nutné jimi pravidelně otáčet. Plánujeme najít pravidelný interval a den, kdy se budou pravidelně točit. Věříme, že by se to mohlo stát tradicí a možná i lákadlem pro obyvatele a návštěvníky,“ doufal starosta Třebíče Pavel Pacal.