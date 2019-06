Od soboty 22. června přibyl v knize rekordů agentury Dobrý den Pelhřimov další záznam. Do knihy se zapsal Miloslav Jan Šnek z Přibyslavi se svou unikátní sbírkou zapalovačů.

„Když jsme dostali do agentury informaci, že v Přibyslavi žije sběratel, který vlastní unikátní sbírku zapalovačů, které sbírá už 65 let a má jich tisíce, rozhodli jsme se sbírku nejdřív prověřit a hlavně spočítat. Takových informací dostáváme desítky ročně,“ prozradil za agenturu Luboš Rafaj. Jak dodal, když ale uviděl dotyčnou sbírku, pochopil, že něco takového opravdu nemá nemá nikdo v republice, ani ve světě, spadla mu brada a do počítání se mu nechtělo. Tak se rozhodl, že si agentura na ten úkol někoho sjedná.