„Vypadá to na tuhou zimu. A možná i docela chladné jaro. Ceny energií letí vzhůru raketovým tempem a z okolních lesů už zmizelo všechno dřevo. Plynové kotle jsou spíš na okrasu a elektřinou by topil jen blázen. Přesto se mluví už delší dobu o tom, že se v Brně našlo řešení. Váš kolega, investigativní novinář, na to přišel. Zjistil celou pravdu. Jenže pak zmizel,“ tak začíná nová úniková hra v centru Brna Přísně tajné 2023.