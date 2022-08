Dřevěnou zvonici u kostela svatého Václava v Horním Studenci chce opravit město Ždírec nad Doubravou společně s farností. Je minimálně tři sta let stará. „Zvonice je památkově chráněná, stejně jako kostel,“ upřesnil starosta Bohumír Nikl. Podle historických pramenů je gotický kostel ve Studenci datovaný do čtrnáctého století. Vedle stojí roubená zvonice. V šestnáctém století do ní zavěsili zvon od slavného zvonaře Brikciho z Cimperka.