Město ve spolupráci se společnostmi Středočeské vodárny a Vodárny Kladno-Mělník (VKM) sáhlo kvůli záchraně stromů po zavlažovacích vacích. Pracovníci vodáren a Odboru životního prostředí kladenského magistrátu tak v úterý obepnuli kmeny u prvních stromů v parku naproti kladenské nemocnici. Celkově mají k dispozici 60 zavlažovacích pytlů.

„Když zalijete strom běžnou zálivkou z hadice, voda se částečně rozlije i po okolí a nedostane se všechna hlouběji pod zem ke kořenům. Mladé stromky do tří let mají kořeny ještě blízko povrchu, staré dřeviny už zase dokáží hluboko v zemi čerpat z podzemní vody. Nejvíce jsou tak suchem ohroženy stromy staré 5 až 10 let. Právě k těm jsme se rozhodli vaky umístit,“ říká primátor města Kladna Dan Jiránek, do jehož kompetence životní prostředí ve městě spadá.

Do jednoho vaku se vejde téměř 65 litrů vody, ta z něj k patě stromu pomalu odtéká asi devět hodin. „Stromy nepotřebují zalévat často, ale zato vydatně. Voda, kterou budeme v pytlích pravidelně doplňovat, je tak využita efektivně,“ dodává vedoucí Odboru životního prostředí kladenského magistrátu Radovan Víta.

Šest desítek vaků daroval Kladnu provozovatel a majitel vodohospodářské infrastruktury, tedy společnosti Středočeské vodárny a VKM. Jde o odolné plastové vaky, které lze instalovat k patě stromu jednotlivě, ve dvojici či trojici.