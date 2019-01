/ANKETA/ Novodobým fenoménem pro vyznavače adrenalinu jsou únikové hry. Při akční zábavě zaměřené na únik z uzavřené místnosti za pomocí hádanek však v krajním případě může hrozit i riziko. Ukázala to tragédie v Polsku. Jak je to v Ústí nad Labem?

Kritické situace máme ošetřené, tvrdí svorně provozovatelé únikových her v Česku. Reagují tak na nedávné neštěstí v Polsku, kdy při požáru během únikové hry zemřelo pět dívek. I provozovatelé únikovek na Ústecku upozorňují, že při standardních podmínkách mohou soutěžící hru kdykoli ukončit a že v polském případě selhal jedinec. Přesto se na firmy, které únikové hry nabízejí, zaměří v lednu mimořádné kontroly hasičů.

Na Ústecku je v nabídce několik různě tematicky zaměřených her. „V našem případě jde o sklepení s holými zdmi, ideální prostředí pro tuto hororovou tematiku i atmosféru. Zájemci mladší 18 let musí mít doprovod a písemný souhlas rodičů. Pokud by se účastníci ocitli v nesnázích, obsluha sledující průběh hry na kamerách pomůže a poradí přes mikrofon,“ vysvětluje Karel B. z firmy Escape Ústí s tím, že každý z účastníků je před hrou řádně poučen, podepíše souhlas a do sklepení vstupuje na vlastní nebezpečí.

Reakce návštěvníků této hry na Facebooku jsou nadšené. „Super nápad na dárek. Skvěle jsme si to užili, parádně zpracovaná únikovka,“ zní názor Simony. David je konkrétnější: „Prošli jsme si hororem. Roční období a chladné sklepení dodalo celé akci ten správný říz. Zapomenete na všední starosti a plně se oddáte adrenalinové atmosféře.“

Dalším provozovatelem únikové hry s tématem Ztraceni v čase je Martin Dušek. „V interiéru jde o vyšetřování záhadného zmizení pana Larse v jeho bytě. Hru na kamerovém systému sleduje obsluha včetně odposlechu. Může dávat nápovědy a rady. Na začátku hry se účastníci seznámí s návštěvním řádem a podepíšou ho,“ přiblížil Dušek podmínky hry. Cena se podle počtu soutěžících pohybuje od 1000 do 1200 korun. Vstup je od 15 let, mladší účastníci si mohou hru užít pouze v doprovodu dospělého.

Kontroly hasičů

Každý provozovatel obdobné zábavy musí dodržovat protipožární opatření a předpisy v oblasti požární ochrany. Hasiči chodí na kontroly na podnět nebo namátkově. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR navíc okamžitě zareagovalo na neštěstí v Polsku, kde se dívky nemohly dostat z uzavřené místnosti a zemřely.

Podle krajského mluvčího hasičů Lukáše Marvana vedení resortu tuto událost v polském Koszalinu a velice špatné výsledky polských kontrolních orgánů zaznamenalo. „Proto v lednu přistoupíme k vyhlášení mimořádných tematických kontrol provozovatelů obdobných her. Cílem požárních kontrol bude prověřit především možnosti evakuace, funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany i bezpečný provoz elektrických či jiných požárně nebezpečných zařízení. Prověříme také, zda prostory provozování her byly k tomuto účelu zkolaudované,“ předeslal Lukáš Marvan.

Únikové hry se poprvé objevily v Japonsku, do Česka dorazily zhruba před pěti lety. Podstatou hry je dostat se za 60 minut z uzamčené místnosti. Tým několika lidí získá klíč pouze tehdy, když správně vyřeší hádanky, šifry či rébusy a překoná různé nástrahy.

Témata bývají odvozená z různých dobrodružných filmů a videoher, často nechybí zaměření na konkrétní lokalitu. Jde o úniky z vězení, psychiatrické kliniky, hororovou či historickou tematiku. Interiér her může být členitý, hráčům se často překvapivě otevře tajný průchod, skryté dveře či posuvná stěna. V poslední době se začíná prosazovat trend venkovních únikových her, které se hrají v exteriéru s pomocí mobilní aplikace.

Tomáš Prchal