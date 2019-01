Jak změnit image Olomouce a udržet talenty? Univerzita rozjíždí velký projekt

Zabránit odlivu talentovaných lidí z Olomouce, přilákat do města další osoby a vytvořit pro ně inspirativní prostředí nejen k podnikání. To je hlavním cílem projektu Univerzity Palackého (UP), který se zaměří na výzkum kulturních a kreativních průmyslů. Výstupem dvouleté práce bude knižní publikace.

„Nový projekt by měl vést k návodu, jak v Olomouci udržet talenty a jak maximálně využít lidský kapitál k proměně image města a ke zlepšení zdejšího podnikatelského prostředí," uvedl prorektor UP a jeden z odborných garantů projektu Petr Bilík. Záměr podpořil i olomoucký magistrát, město jej zahrnulo do strategického plánu pro následující období jako jednu z priorit. Tým odborníků s nápadem uspěl u Technologické agentury České republiky (TAČR). V rámci výzvy ÉTA komisi představil projekt s názvem „Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentů", který v konkurenci několika stovek subjektů obsadil 21. místo. Projekt nabídne tři fáze a celý proces by měl trvat dva roky. „Nejprve je nutné definovat otázky. Například proč lidé odcházejí, jakým způsobem tomu zabránit, co může město nabídnout? Druhá fáze bude samotné dotazníkové šetření a ve 3. fázi zanalyzujeme výsledky, jež zpracujeme," řekl hlavní řešitel Rostislav Nétek. Za 4,2 milionů V nejbližším období odborníci počítají se sérií minimálně deseti schůzek s různými subjekty, na kterých představí svoji vizi a zjistí vše potřebné. První větší výstup práce, kde přiblíží průběh a aktuální situaci, plánují na druhou polovinu letošního roku.



„Celé to bude stát 4,2 milionů korun. 80 procent částky uhradí TAČR, zbytek financuje Univerzita Palackého," prozradil Nétek. Univerzita v roce 2020 projekt uzavře vydáním publikace. „Součástí finálního výstupu bude i set doporučení, jak postupovat v případě coworkingu (sdílené kancelářské prostory) či start-upů (nově založené a rychle se vyvíjející společnosti) a jak by se mohlo město postarat o to, aby tato sféra byla pro veřejnost atraktivnější," doplnil Bilík.



Náměstek primátora Pavel Hekela, který má na starost kulturu, do této spolupráce vstupuje s velkým očekáváním. „Rád bych oživil už neexistující Kulturní strategii města. To se neobejde bez spolupráce třeba právě s univerzitou ani bez výsledků této činnosti. Těším se, až časem budu moci představit dílčí výsledky této nové strategie a říct, jak se tato práce zúročila na magistrátu," oznámil Hekela. Spolupráce s aplikačními garanty K projektu jsou přidružení takzvaní aplikační garanti, jejichž úkolem je dohlížet na proces vývoje a posléze pracovat s výsledky. Kromě statutárního města Olomouc s univerzitou v tomto případě spolupracují obě olomoucká coworkingová centra Vault42 a Coworking Olomouc či Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Zapojili se také členové platformy Kreativní Olomouc, na jejichž výsledky „Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku" z let 2016-2017 nový projekt navazuje.



Zájemci mohou zjistit podrobnější informace a zároveň sledovat aktuality na webových stránkách projektu .

Autor: František Berger