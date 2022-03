Symbolické gesto. Hotel Moskva se po sedmdesáti letech přejmenuje

V prostorách věže vznikne vyhlídka, která má být lákadlem pro turisty. „Doteď byla věž svatého Jakuba bez výhledu. Díky vyhlídce ve výšce dvaačtyřiceti metrů vznikne unikátní pohled na centrum města. Zatraktivní místo, kde se lidé scházejí nejen na bohoslužby, ale i různé koncerty, kulturní akce, svatby či pohřby,“ sdělil Pacner.

Opravy kostela mají dělníci dokončit do konce příštího roku. „Nejnáročnější je propojení jednotlivých profesí, protože se tady vystřídají především kameníci, vitrážisté, tesaři a klempíři. Vzájemná tolerance těchto pracovníků, ale i občanů a podniků kolem kostela, bude to klíčové, co rozhodne o úspěšnosti,“ řekl projektový manažer Aleš Taufar.

V omezeném režimu

Kostel bude po dobu úprav fungovat v omezeném režimu. „Lidé nepřijdou o večerní bohoslužbu a odpolední návštěvy chrámu. Pokud si to ale opravy vyžádají, počítáme i s uzavřením kostela na nějaký čas,“ informoval farář Pacner.

Na celkových opravách chrámu a vybudování nové vyhlídky za 131 milionů korun se deseti miliony podílí brněnský magistrát. „Obnova svatojakubské farnosti je i v zájmu města. Kostel patří k brněnským dominantám a je často vyhledávaným cílem nejen Brňanů, ale i turistů,“ upřesnil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Padni na hubu. Anonym nastražil u ilegálního singletrailu prkno s hřeby

Pokud představitelé farnosti shromáždí peníze navíc, vloží je do obnovy vzácných varhan. Na opravu kostela může přispět každý na webu otevreno.svatyjakub.cz nebo skrze elektronické platební terminály přímo v kostele.