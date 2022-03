„Maminka zůstala doma, aby mohla chodit do práce. Chtěla ale, abych odjela. Měla strach, na letiště u našeho města hned po začátku invaze dopadaly ruské rakety, slyšely jsme to až do našeho bytu. Před pár dny z Ukrajiny odešla do Polska s maminčinou kamarádkou i moje malá sestra,“ vypráví čtyřiadvacetiletá Romana, která je se svou matkou každý den v kontaktu. Přála by si však, aby se s ní i se sestrou shledala v Česku.