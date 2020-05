Za prací mimo věznici vyrazil odsouzený v pondělí vůbec poprvé a hned toho zneužil. Z nestřeženého pracoviště v Dubické ulici zmizel krátce po 17. hodině. Vymluvil se, že potřebuje na toaletu, zamířil ale rovnou na vrátnici. „Když ho chtěla zastavit vrátná, podlezl závoru a utekl. My jsme ho následně hledali po celém městě i na hlavních silnicích a kromě toho jsme navštívili jednu místní rodinu, na kterou měl mít z minulosti osobní vazbu,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Kamarád odsouzeného popřel, že by se vůbec znali. Tím, že policisty oklame si byl zřejmě natolik jistý, že hlídku pozval dál. Policisty ochotně provedl svým příbytkem včetně ložnice, kde se kromě jiného nábytku nacházely dvě postele s úložným prostorem a na jedné z nich seděla žena. „Tu jsme požádali o to, aby vstala a postel otevřela. Nejprve se vymlouvala na to, že to nejde, protože je postel rozbitá, ale nakonec nám vyhověla. V posteli se ukrýval hledaný vězeň,“ řekla Baláková.

Muž hlídce žádný odpor nekladl a nechal se v klidu z bytu odvést. Na svobodě si pobyl pouhých 85 minut a za tak krátký prožitek volnosti se jeho původně třicetiměsíční trest odnětí svobody může protáhnout až o pět let . Přesně taková trestní sazba mu nyní hrozí za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Bez trestu ale nemusejí vyváznout ani někteří členové domácnosti, ve které vězně policisté našli. „Jejich podíl na ukrývání vězně nyní prověřujeme. Ten můžeme za určitých podmínek kvalifikovat jako přečin nadržování, za který pachateli hrozí až čtyřletý trest odnětí svobody,“ dodala policejní mluvčí.