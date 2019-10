Vychutnat si kávu v historických prostorách, dozvědět se něco o architektuře minulého století nebo zavítat do dalších významných staveb v okolí. Konkrétnější obrysy dostala v Brně oprava chátrající Arnoldovy vily. O plánu na zvelebení cenné budovy Brněnský deník Rovnost už dříve informoval. Projekt nyní získal potřebná územní i stavební povolení, vilu také nově spravuje Muzeum města Brna.

Arnoldova vila. | Foto: facebook

Kromě kavárny lidé najdou i výstavu. „Prostor poslouží těm, kteří se podívají do vily Tugendhat a chtějí poznat i zbytek této lokality. Rozhodli jsme se, že podkroví nebudeme stavebně oddělovat, ale umístíme tam výstavu o díle Josefa Arnolda. Bude pokračovat až do jeho věže, kde by mohl být model vily v původním a současném stavu,“ přiblížil záměr architekt Zdeněk Přibyl z Ateliéru 99.