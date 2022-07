Pro Krasličáky je to totiž nejbližší koupaliště a řada z nich se sem jezdí koupat. Ve městě žádnou plovárnu už léta nemají. Letos Ondru hledali pořadatelé na sociálních sítích. „Jo, dali tam fotku, když jsme skákali před koronavirem a přidali výzvu, že hledají tyhle skokany z Čech. Tak jsem tady zas,“ říká Krajník. Zároveň vysvětluje, že skoky do vody nejsou tak jednoduché, jak to se to mnohým může zdát.

Nejen filmy, ale i stanové městečko je jejich srdeční záležitost

„Dost těžké je udržet se v nájezdové stopě v těch uříznutých gumácích. Člověk nemá vůbec zpevněnou nohu a klepe se v nich celou jízdu. Nelze se tedy na věži ani pořádně odrazit, aby člověk nevyletěl z bot hned na startu. Pevnější obuv si zase nemůžeme vzít, protože dole na odrazu by nám zůstaly lyže na nohou. A to by znamenalo, že po dopadu na vodu by nám mohly vyrvat nohy až ze samotného zadku. A to nemluvím o nárazu hlavou do vody,“ dodal se smíchem Krajník.

Závody se uskutečnily za mohutného povzbuzování českého i německého publika. Přestávka byla zpestřena závodem mezi místními amatérskými týmy Němců. Závodníci museli přeplavat celý bazén, vylézt na břeh a vypít pivo. Teprve až poté se zastavily stopky. Nejlepší skokani na lyžích zase překonávali hranici 11 metrů.

„Když budu zdravý, bude čas a tělo bude držet, přijedu i příští rok,“ dodal Krajník, kterého, stejně jako Kubu Rohana, přijela na závody podpořit rodina a kamarádi.