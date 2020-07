„I tak ovšem potraviny téměř určitě zdraží. Nebude to kvůli úrodě, ale kvůli rostoucím nákladům výrobců potravin. Zdražuje pracovní síla a ostatní věci s výrobou spojené, které se však netýkají výše úrody,“ upozorňuje Havel.

Karel Coufal, ředitel Okresní agrární komory Třebíč, odhaduje, že na jihu Vysočiny i celkově v kraji se hektarový výnos bude pohybovat okolo dlouhodobého průměru. „Jde o to, aby po dobu žní ve velkém nespadly kroupy. Způsobily by problém a ohrozily by jinak dobrý očekávaný výsledek,“ poznamenal Coufal.

Josef Blažek působí v představenstvu Zemědělského družstva Police i v Okresní agrární komoře Třebíč. „My vjedeme s kombajny do polí příští týden. Letos to nevypadá špatně, úroda by mohla být dobrá. Bude ještě záležet na počasí, spíš bych to viděl na lepší průměr,“ zhodnotil. Začátek sklizně je podle jeho zkušeností v obvyklém termínu. Když byly suché roky, vjelo se do polí dřív, protože slunce zrno usušilo. „Lepší ovšem je, když zrno dozraje postupně za přispění vláhy,“ řekl.

Analytik Petr Havel projel v posledních týdnech celou republiku a viděl stav polí. „Úroda základních obilovin a koneckonců i řepky bude letos na mnoha místech velmi dobrá, protože byl mnohem příznivější vývoj počasí,“ řekl. „I když bylo v dubnu sucho, poměrně chladný a na srážky bohatý květen, dále dostatečný úhrn srážek i v následujících měsících a růst teplot před žněmi dávají předpoklady k dobré sklizni,“ vysvětlil.

V této souvislosti vypíchl jeden podstatný faktor, který bude souviset se závěrečným hodnocením letošní úrody. Byť bude na hektar obilí podle všeho hodně, důležité bude i číslo, kolik tisíc tun se sklidilo celkově. Což souvisí s plochou, na kterou zemědělci obiloviny zaseli. A ta je podle Havla menší než dřív.

"I přes menší oseté plochy bude Česká republika v produkci obilí nakonec přebytková. To je dlouhodobě. A paradoxně nadbytek zrna tuzemské výroby v republice není dobře, protože jsou s tím spojené následné problémy s exportem obilí - představují náklady navíc,“ dodal agrární analytik.