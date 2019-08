Senát v čele s předsedou Jaromírem Jirsou, tedy jiný senát než v původním rozhodnutí, který letos 10. dubna potvrdil neplatnost strakonických komunálních voleb, odmítl svým rozhodnutím 9. srpna ústavní stížnost, kterou podalo politické hnutí Strakonická Veřejnost, starosta Strakonic Břetislav Hrdlička jako fyzická osoba, město Strakonice a rada města. „Soudce zpravodaj Jaromír Jirsa odmítl jako zjevně neopodstatněnou ústavní stížnost politického hnutí Strakonická Veřejnost a Mgr. Břetislava Hrdličky. Ústavní stížnost města Strakonice a rady města Strakonice odmítl jako návrhy podané někým zjevně neoprávněným,“ citovala mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková a pokračovala: „Vzhledem k tomu, že krajský soud zjistil, že hlasovací lístky a pomocné sčítací archy byly v lednu roku 2019 protokolárně skartovány a podle vyjádření Českého statistického úřadu skutečný rozsah panašování zjistit nelze, nezbylo mu, než míru jeho vlivu určit na základě matematických výpočtů a učinit tak závěr o jeho možném dopadu na výsledek voleb. Závěr krajského soudu o postupu městského úřadu, který podle něj „…bezprecedentně (a zřejmě i záměrně) zničil hlasovací lístky v době, kdy dosud nebylo rozhodnuto“, je přitom podle Ústavního soudu akceptovatelný a postup městského úřadu lze hodnotit jako překvapivý. Krajský soud provedl řadu dalších statistických srovnání výsledků voleb, z nichž vyplynul jednoznačný závěr o vysoké intenzitě porušení volebního procesu s vlivem na výsledek voleb.“

Letos v červnu soudce zpravodaj ÚS Jaromír Jirsa odložil vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 17. května ohledně neplatnosti komunálních voleb ve Strakonicích loni v říjnu. Rovněž také vyhověl návrhu stěžovatelů na přednostní projednání ústavní stížnosti. „Je nepochybně ve veřejném zájmu, aby bylo nejdříve pravomocně jednoznačně a nezpochybnitelně rozhodnuto ve věci samé, dříve než se přistoupí k dalším organizačním krokům ve vztahu k napadeným volbám do strakonického zastupitelstva,“ řekla S Miroslava Sedláčková.

Strakonický starosta Břetislav Hrdlička už několik dnů před rozhodnutím 9. srpna exkluzivně pro Strakonický deník řekl: „V případě, že Ústavní soud v Brně ani tentokrát nedá jasné stanovisko, budeme sami (Strakonická Veřejnost – pozn. autora) chtít nové volby. Už nechceme další zbytečné tahanice.“

Strakonická Veřejnost v říjnu 2018 získala v komunálních volbách 16 křesel z 21. Jejich opozice Jihočeši 2012 měli tři křesla, ODS a TOP 09 a nezávislí po jednom postu.

Co se událo poté?

Lídr neúspěšné strany Změna pro Strakonice Karel Janský návrh na neplatnost voleb ve Strakonicích. Poukazoval na nerovnost podmínek předvolebního boje. Jako příklad uvedl Zpravodaj města Strakonice. „V městském zpravodaji nevyšly naše předvolební materiály, i když s firmou, která se o jeho vydávání stará, jsme měli dohodu o jejich vydání. Teprve zpětně jsem se dozvěděl, že to zakázalo vedení města. To všechno se stalo ještě předtím, než o zákazu politické agitace na majetku města rozhodla radnice.“ Starosta města Břetislav Hrdlička ale oponoval tím, že takové články už ze Zpravodaje vyloučilo bývalé vedení města, kdy byl starostou Pavel Vondrys (Jihočeši 2012).

Návrh neúspěšného kandidáta v komunálních volbách Karla Janského (Změna pro Strakonice) na neplatnost voleb potvrdil Krajský soud v Českých Budějovicích 20. listopadu jako oprávněnou. Volby do zastupitelstva města Strakonice konané ve dnech 5. a 6. října 2018 byly prohlášeny za neplatné. Podle byla potlačena svobodná soutěž politických sil. Rada města ve středu 5. prosince všemi sedmi hlasy odsouhlasila podání ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Město začalo v prosinci 2018 hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Každý měsíc s 1/12 posledního schváleného rozpočtu, tedy s částkou cca 47 milionů korun.

Ústavní soud vrátil 10. dubna projednání platnosti voleb ve Strakonicích zpět ke krajskému senátu. Podle něj krajský soud dostatečně neprokázal, že došlo k hrubému ovlivnění výsledků komunálních voleb. V pátek 17. května krajský soud opětovně rozhodl o neplatnosti voleb ve Strakonicích. Kauza se opět přesunula do Brna, Strakonická Veřejnost, Břetislav Hrdlička, rada a město opět podali ústavní stížnost.

V pátek 9. srpna ÚS potvrdil neplatnost komunálních voleb ve Strakonicích v říjnu 2018.



Starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost):

„Respektujeme rozhodnutí Ústavního soudu a my jsme hlavně rádi, že už vše skončilo. Víme, že nemáme šanci se soudně domoci spravedlnosti, takže půjdeme do nových voleb a budeme si počínat úplně stejně, jako dosud. To, co jsme dělali, považujeme za správné a budeme v tom pokračovat. Co se týká předvolebního boje, tak nebudeme nic omezovat. Budou k dispozici Zpravodaj města Strakonice i plakátovací plochy města. Jen nyní nevíme, jak zaručit úplnou rovnost voleb, například jaký plakát vylepit na jaké místo, protože jak jsme se přesvědčili, napadnout lze úplně cokoliv. Možností je například los za přítomnosti lídrů nebo zástupců všech volebních subjektů. Co se týká termínu nových voleb, předpokládám, že k nim dojde na začátku prosince."

Ředitel nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Tomáš Fiala:

„Osobně i profesně jsem rád, že je celému dohadování a spekulacím konec a bude čas na běžnou práci. Stav, který ve Strakonicích trval tři čtvrtě roku, ničemu neprospíval.“