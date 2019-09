Naposledy koncem tohoto měsíce. Vedení města to přičítá pomluvám, které se vyrojily okolo bývalého ředitele zoologické zahrady a zároveň veterináře Václava Poživila, že účelově usmrcoval exotická zvířata, o něž se staral. Například šlo o samici nosorožce Zambu, slonici Kalu či orangutana Ňuňáka.

Městská rada proto vyhlásila novou zakázku. „Na veterinární péči pro zoologickou zahradu s předpokládanou hodnotou plnění 3,5 milionu korun bez DPH a pro městské Centrum pro zvířata v nouzi s předpokládanou hodnotou plnění 2,8 milionu korun bez DPH,“ přiblížila městská mluvčí Romana Macová.

Náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO) vysvětlila, že město takto vyhlašuje soutěž na veterinární služby už potřetí. „Doktor Poživil musel ta nepodložená podezření vysvětlovat. Považuji to za nehoráznou dehonestaci tak kvalitního odborníka,“ poznamenala.

Odborníků specializovaných na exotická zvířata je podle ní velmi málo. „Rozhodně to není nic příjemného. Zoologická zahrada zatím zajišťuje veterinární péči formou objednávek,“ uvedla. Objednávky a smlouva stojí stejné peníze. „Zahrada ale co do financování musí vyhovět zákonu o veřejných zakázkách,“ vysvětlila mluvčí zoo Nikola Roštejnská.

Uznávaný odborník

Sám Václav Poživil patří mezi uznávané odborníky. Účastnil se například unikátní operace, při níž ústecká gepardice Jane dostala jako první gepard na světě totální endoprotézu. Funkci ředitele zoo vykonával v letech 2009 až 2012. Anonymní pomluvy na svou osobu nijak nekomentoval. Včera nepřijímal telefonní hovory ani nereagoval na textové zprávy SMS.

Co se zakázky pro zoologickou zahradu týká, někteří zvěrolékaři míní, že v nulovém zájmu o ni nemusí být nutně obavy z podobných účelových nařčení, jako v jeho případě, ale prostě jen malá informovanost. Například ústecký veterinář Jiří Král o ní ještě neslyšel. „Od vás to slyším poprvé. Nikdo nás neoslovil. Taková věc se, myslím, rychle rozšíří,“ dodal.