Popel, tělní protézy a balíček s masem. To všechno našla kontrola v krematoriu na ústeckém Střekově. Úředníci z oddělení pohřebnictví ministerstva pro místní rozvoj (MMR) tu byli v pondělí 4. listopadu. Provozovatel krematoria Jiří Šauer považuje maso za nepodstatný detail. Šlo ostatně o hovězí, nejspíš ho tam zapomněl nějaký zaměstnanec.

Šauer se ale přesto pravděpodobně dopustil závažného porušení zákona o pohřebnictví a krematoriem se už zabývá i policie. Dosavadní provozovatel zařízení z něj zatím neodešel, jak na tom trvá město. Odchod po něm chce kvůli tomu, že nedodal slíbenou novou kremační linku. Spalovat tu místo něj mají městské služby.

Podle Šauera po něm Ústí sice chtělo novou pec, ale přes jeho opakované výzvy neudělalo potřebné stavební práce pro její instalaci. A s jeho odchodem prý bylo vše narychlo. „Situace je nemilá a komplikovaná, ale ne mým přičiněním. Navrhoval jsem půlroční lhůtu na odchod, ale dali mi 14 dní. Nikdo z města se mnou nejedná, jsou to jeho jednostranné kroky,“ řekl Šauer.

Že v krematoriu přes kroky podniknuté městem zůstane, vysloveně neříká, avšak trvá na jednání. „Jsem přístupný dohodě. Ale vypadá to, že město o ni nestojí,“ uvedl. Zda by případně Ústí soudně napadl, předjímat nechce. V řešení právními kroky má zato jasno město. „V pondělí 11. listopadu má možnost na předání, jinak město zvolí postup soudní cestou,“ potvrdila mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Tristní stav objektu

Podle Šauera město dlouho neřešilo tristní stav objektu. Magistrát své akce v krematoriu jako sanace, úpravy terénu či dílčí úpravy během dvou let Šauerova působení vyčíslil na 1,6 milionu. Co na Ústí čeká dál, pokud se ujme spalování, bude o dost větší porce. Generální oprava vedlejší spalovací pece má vyjít asi na tři miliony. „Dál jsou tu dvě staré pece v majetku města, které mají přijít pryč. S opravou spalinových cest to vyjde asi na 7 milionů. A nová kremační pec s výměníkem vyjde asi na 15 milionů,“ vypočítal Šauer.

Město si chce představu o nákladech udělat samo. „Nejdříve musíme převzít, následně se bude řešit, co vše je potřeba opravit, rekonstruovat a tak podobně,“ informovala Macová. „V současné době nelze vyčíslit náklady na provoz krematoria,“ doplnila Alena Sejková z městských služeb. „Toto bude předmětem dalšího jednání po zhodnocení stavu nemovitosti a zjištění všech legislativních požadavků nutných pro zajištění řádného provozu krematoria,“ doplnila Sejková.

Podle Šauera bude na jeho odchodu šest let před vypršením vypovězené smlouvy tratit město. „Kdybych tam zůstal, 15 milionů za novou pec by ušetřili. Byl jsem připraven to financovat,“ uvedl Šauer. Ústí je ale prý na investice připraveno. „Město má ve svém rozpočtu alokovanou rezervu, o jejímž uvolnění se bude rozhodovat na základě dílčích potřeb,“ přiblížila Sejková. V současnosti je krematorium mimo provoz a pohřební služby vozí zemřelé do jiných měst kraje.

Krematoriem se nyní v souvislosti s pondělní kontrolou zabývají policisté. „Ve věci probíhá trestní řízení a s ohledem na vyšetřování se nebudeme k případu blíže vyjadřovat,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Vzhledem k tomu, že případ převzala policie, se ke krematoriu nemůžou blíže vyjadřovat ani na ministerstvu, odkud kontroloři přišli. „Sdělit lze pouze to, že kontrola není uzavřena,“ řekl mluvčí resortu Vilém Frček.

Pokud se ukáže, že Šauer porušil zákon o pohřebnictví, může zaplatit sankci až 200 tisíc korun. Pokud bylo porušení zákona hrubé, MMR může také podnikateli pozastavit koncesi k provozování krematoria.