V nově budovaných městských bytech už prý bydlí první nájemníci, například pedagog jedné z ústeckých základních škol. „Pro nás je to možnost vycházet vstříc lidem, kteří mají zájem bydlet v opravených bytech i v takových lokalitách,“ upřesnil náměstek primátora Tomáš Vlach.

Podle náměstka Tošovského by oprava přišla na stejné peníze jako vedlejší městský dům, tedy na zhruba 4 miliony korun. „Určitě nemáme zájem sem stěhovat problémové nájemníky,“ poznamenal Tošovský.

O podrobnosti odkupu projevila zájem především Yveta Tomková, starostka Neštěmic, jež zahrnují i Krásné Březno. Ona sama i vedení obvodu dlouhodobě podporuje strategii odkupování problémových domů a jejich přebudování nebo zbourání. Potýká se totiž se sociálně vyloučenými lokalitami, kde kvete obchod s chudobou a žijí velmi problémoví lidé. „Kolik by stála oprava toho domu, kdo by v něm bydlel a jak máme naplněné krizové bydlení?“ ptala se.

Marta a Petr Holíkovi, kteří nemovitost koupili v roce 2018 za 1,25 milionu korun, se prodeji nebrání, avšak za částku navýšenou o investice do oprav a údržby. Celkem to činí zhruba milion a půl. „Prošla jsem veškeré nemovitosti, které se v Ústí nabízejí, a nejlevnější je napůl rozpadlý dům v Krásném Březně za 1,6 milionu. Z tohoto důvodu bych cenu nerada snižovala,“ vysvětlila Holíková s tím, že o nemovitosti nyní začíná panovat zájem.

Dům, o který má magistrát zájem nyní, k tomu městskému přiléhá, a tak panují i vzhledem k jeho zanedbanosti obavy, že by mohl znehodnotit městské investice. Ústí proto nabídlo majitelům, že dům odkoupí za posudkovou cenu.

Krizové byty by město Ústí rádo vybudovalo v dalším domě v lokalitě se špatnou pověstí. Přesněji v Matiční ulici v Krásném Březně. Jeden domek zde totiž už vlastní a přebudovalo ho přesně k tomuto účelu.

