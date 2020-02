Jak vysvětlil primátor Petr Nedvědický (ANO 2011), sám na budoucnost lokality nemá příliš vyhraněný názor. „V případě, že domy zachováme, bychom měli udělat vše, abychom pro ně našli rozumné využití a kvalitního investora. Měla by to být naše priorita,“ uvedl s tím, že je vcelku jedno, zda tu bude bydlení nebo sídlo nějaké společnosti.

Před několika lety oslovila neštěmický městský obvod ústecká firma, která měla zájem do rekonstrukce domů investovat a vybudovat tu bydlení pro své zaměstnance. Neštěmická radnice však tehdy obdržela od magistrátu nesouhlasné stanovisko z obavy, že by tu jednou mohla opět vzniknout sociálně vyloučená lokalita.

„Nedá se nic dělat, dnes už nemají zájem. Těžko říci, jak s tím dnes naložit. Rekonstrukce bude příliš drahá. Snad se ještě někdo ozve. Já hlasovala pro návrh demolice, aby se ta plocha využila lépe. Zabezpečení a úklid nás stojí nemalé peníze,“ řekla zdejší starostka Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Návrh na demolici zdevastovaných činžáků v Matiční předkládal v prosinci náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS). Kdyby se mu ji podařilo prosadit, mohlo Ústí získat až padesátiprocentní dotaci. Podmínkou ovšem bylo předložit plán dalšího využití plochy.

„Vymysleli jsme tedy variantu, která by nebyla nijak drahá – park. Ty domy jsou totálně vybydlené a hnusné. Pochybuji, že zrovna tam by chtěl někdo bydlet. Na jedné straně frekventovaná silnice, na druhé železniční trať, průmyslové areály plus další ruiny. Oslovil jsem desítky lidí a drtivá většina byla pro zbourání a zkulturnění toho prostoru,“ zmínil Tošovský.

Historická cena budov

S návrhem na demolici ovšem narazil na bariéru u opozičního hnutí PRO! Ústí, konkrétně u zastupitele a historika ústeckého muzea Martina Krska. Podle něj domy v Matiční ulici představují kultivovanou meziválečnou formu sociální výstavby. Navrhl je městský architekt Franz Josef Arnold, autor dnešní budovy České spořitelny na Mírovém náměstí, dnes už zbořené městské nemocnice na Klíši, zdravotnické školy v Palachově ulici a dalších objektů.

„Máme činžáky, na které nikdo přes deset let nesáhl, to je bídná správa městského majetku. Nemluvě o symbolické náplni pojmu Matiční ulice. Měli bychom ukázat, že se Ústí posunulo dopředu. Tošovského vize zbourat to a zřídit tu odpudivý parčík se dvěma houpačkami je katastrofální,“ poznamenal Martin Krsek.