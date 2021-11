„Bohužel, velký problém centra je jeho aktuální stav. Na Míráku se shromažďují sociální případy, kvůli kterým se mu vyhýbají lidé s vyšší kupní silou, což způsobuje úbytek obchodu a služeb a problém se jen zhoršuje. Že bych se šel jen tak projít s dětmi po centru města? To nás opravdu neláká, takže raději jedem jinam, a tak to má spousta lidi. Bohužel,“ myslí si například Zbyněk Novák.

„Není tam živo, spíš mrtvo. Nic moc se tam neděje, vždycky jen rychle projdu,“ přidává se Karel Kusý. „Poslední dobou už na náměstí nic není. Úterý a čtvrtek trhy, jinak tam nic nenakoupíte,“ doplňuje ho Jana Pešková.

„Do centra chodíme opravdu jen akutně, například do banky nebo na úřad. Jinak vůbec. Nepotřebuji, aby děti koukaly na tu pakáž. Je to nechutné a moc smutné zároveň,“ uvedla další Ústečanka Marie Janová. „Vadí mi ti lidé, co tam polehávají, pohybují se v různých zákoutích. Není mi to příjemné,“ přidala se Jana Černá.

„Kdybych v centru nepracovala, tak mě tam nikdo neuvidí, jak je rok dlouhý. A s odpuštěním, jeden kvalitní český obchod tu bídu prostě nevytrhne. Protože kromě masa se v okolí nic neprodává, žádná zelenina, pečivo, nic. Je to ostuda města. Do centra už nikdo dobrovolně nechodí, protože co by tam dělal? Se podívejte na ty lidi, co se v centru pohybují. Je to škoda a vizitka města. Centrum je opravdu mrtvá zóna,“ uvedla další názor Jana Hlaváčková.

Před pár dny na náměstí také skončil jeden z tradičních obchodů, řeznictví, do kterého lidé chodili desítky let. „Bylo to více věcí dohromady. Asi největší podíl na tom měla pandemie a styl, kterým se lidé naučili žít,“ uvedl hlavní důvod majitel obchodu Alexandr Bartoš. Lidé podle něj chodí hlavně do nákupních center, malé obchody trpí. „Vše se teď objednává přes internet a lidi to moc do centra netáhne, pokud tam zrovna nepracují,“ pokračoval. Ani prostředí a život na Mírovém náměstí prý malým podnikům nepomáhá. Uvítali by více akcí. „Když se celkově podíváme na prestiž Mírového náměstí, je čím dál tím horší,“ povzdechl si Bartoš.

Ústecký primátor nesouhlasí

S tvrzením, že je Mírové náměstí „mrtvé“, důrazně nesouhlasí primátor Ústí Petr Nedvědický. „Nesouhlasím s tím. Na náměstí probíhají trhy, prochází tam hodně lidí. Koncentrace problémových lidí je podle mého přibližně stejná jako jinde. Nepřijde mi, že by to tam bylo v nějaké zvýšené míře,“ myslí si Nedvědický.

Někteří lidé z Ústí s ním souhlasí. „Je to prostě centrum. Všude se do centra stahují i problémoví, ale není jich více než v jiných městech. A ano, lidé chodí nakupovat hlavně do Fóra, ale tak je to všude. Obchůdky se musí specializovat, nabízet něco jiného, neotřelého a udrží se,“ řekl Ivan Šusta. Podobný názor má také Pavel Janíček. „Nemyslím si, že centrum bylo nějak mrtvé. Je tam dost úřadů, lidé tam dost chodí. A obchody jsou takové, jaké se uživí, záleží jen na lidech, co nakupují,“ řekl.

Určité oživení přesto magistrát na Mírovém náměstí připravuje. „Oživení chystáme. Přece jen poslední úprava tam proběhla myslím před dvaceti lety. A je to už vidět. Nebude to ale žádná velká rekonstrukce, žádné větší stavební úpravy. Spíše přidání některých prvků, nová výsadba a zeleň a nějaké další drobnosti. Předpokládám, že k úpravám by mohlo dojít příští rok,“ prozradil primátor Petr Nedvědický.

Další akce, například kulturní, zatím na Mírovém náměstí nebudou. „Dvakrát týdně jsou tam větší trhy. Na další akce ale není tento velký prostor příliš vhodný, aktuálně tedy žádné nechystáme. Na to máme jiné prostory, například Lidické náměstí nebo Kostelní, ty jsou komornější,“ pokračoval primátor.

A co problémoví návštěvníci? „Rozumím, že se veřejnosti nelíbí, když na lavičkách polehávají někteří lidé. Nebo když posedávají v některých zákoutích. Ale pokud nic nedělají, nepřekračují žádné normy, nemáme moc možností, jak je vykázat. Navíc se tam hned vrací. Samozřejmě, pokud pijí alkohol, leží nebo dělají nepořádek, vykazujeme je. A budeme v tom určitě pokračovat. Zaměřuje se na to a zaměřovat bude městská policie, strážníci budou v tomto vykazování pokračovat,“ dodal Petr Nedvědický.