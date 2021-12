V uplynulých dnech radní podepsali memorandum o spolupráci, zastupitelé také schválili podnět k novému územnímu plánu. Po nutném legislativním procesu budou nadšenci žádat o závazné stanovisko. Přestože přípravy odhadují ještě na pár let, samotná stavba schodiště nakonec potrvá nejspíš jen pár měsíců.

Dosavadní papírování vyšlo už víc než na milion, organizátoři účty poplatili díky svérázné sbírce. Ústeckým patriotům totiž nabídli, že na budoucí schody přístavby zvěční jejich jméno. „Do této chvíle se prodalo 44 schodů,“ bilancuje Kateřina Valešová z ÚKN s tím, že posledních šest nabídnou lidem už jen do konce tohoto roku.

Zájemci ji mají kontaktovat na e-mailu katka@komunitninadace.cz, dostanou certifikát o daru. Na schody už přispěl primář, biskup, primátor i méně známí lidé z regionu a místní firmy. Podle návrhu má být schodů v nové přístavbě 200, další začnou nadšenci nabízet až před samotnou stavbou. Ta může vyjít až na 25 milionů.

Návrh vznikl u piva

Po schodišti ve tvaru dvoušroubovice se lidé dostanou až do bytu, který dříve obýval zvoník. Tam se zachoval i výtah, kterým si nahoru tahal uhlí. Až úplně nahoře návštěvníci fyzicky pocítí dvoumetrové odchýlení věže od vertikály. „Když tam položíte láhev na jednu stranu, zakutálí se do druhého rohu,“ popisuje muzejník Martin Krsek.

Lidem se z oken v bytě zvoníka otevře netradiční výhled do tří světových stran. Budou si ale muset dát pozor, aby sem nechodili v pravé poledne. To se věž otřásá hlaholem několika zvonů z 16. století. „Je to velmi intenzivní sluchový zážitek,“ potvrzuje muzejník, který sem kolem dvanácté dříve neobezřetně šel.

O zpřístupnění věže se mluví od roku 2015. Organizátoři „nalákali“ na pivo do Ústí známého architekta Martina Rajniše. „Přijel, podíval se na věž a pak nakreslil na ubrousek, jak si to představuje,“ směje se Krsek, který „prolezl“ desítky věží ve střední Evropě. „Zpřístupněním věže moderní samonosnou přístavbou bude Ústí unikátní,“ je přesvědčen.

Šikmá věž kostela Nanebevzetí Panny Marie se ve svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o více než dva metry. Je nejšikmější věží v České republice i daleko za hranicemi okolních států. Ke svému handicapu přišla za druhé světové války, po zásahu leteckou pumou se naklonila a praskla.



Tehdy to vypadalo, že brzy spadne. Později ji ale Ústečané podepřeli dřevěnou konstrukcí a nakonec byla složitě zajištěna pomoci betonové injektáže do základů a železobetonového krunýře uvnitř věže.



Při bombardování spadla původní schodišťová přístavba, kterou se na věž chodilo, ta nebyla při rekonstrukci obnovena. Dnes je možné se na věž dostat jen krkolomnou cestou přes podkroví chrámové lodě. Přestavbu věže navrhl v roce 1899 slavný architekt Josef Mocker, autor přestavby Karlštejna.



Po bombardování pak staticky zajišťoval stavbu slavný konstruktér Bedřich Hacar, který například navrhl dostavbu poškozeného kláštera v pražských Emauzích.



