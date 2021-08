Příběh jednoho ze zachráněných Wintonových dětí vyobrazený na velkoplošné malbě v podchodu u vlakového nádraží a expozice o soužití Němců a Čechů v muzeu zaujaly v Ústí nad Labem německého prezidenta Franka–Waltera Steinmeiera. Do města zavítal na soukromou návštěvu v závěru svého třídenního pobytu v Česku.

Německý prezident v krajské metropoli vyrazil připomenout si příběh jednoho z Wintonových dětí. U vlakového nádraží si prohlédl podchod u Benešova mostu, který je vyzdobený velkoplošnou malbou s příběhem Ruth Hálové. Její život je spjat právě s Ústím nad Labem.

„Ruth Hálová byla jedním z Wintonových dětí, do Anglie se tehdy dostala předposledním vlakem. Po návratu do Čech po válce se právě v Ústí na nádraží setkala se svou matkou, která přežila koncentrační tábor. Po studiích také pracovala v ústecké krajské hygienické stanici a v nedalekém věhlasném sanatoriu. Její život je tedy spjat s Ústím a my jsme chtěli její příběh zpracovat a připomenout výtvarně,“ vyprávěla o vzniku vzpomínky autorka projektu Neznámí hrdinové Michaela Valášková. Projekt Neznámí hrdinové má po Ústí připomínat zajímavé příběhy a osobnosti spjaté s městem.

„Jsem zvědavý, co uvidím,“ řekl před prohlídkou Frank–Walter Steinmeier. Velkoplošná malba německého prezidenta viditelně zaujala, autorkám pokládal řadu dotazů, prohlédl si také obrázek, který malovala sama Ruth Hálová. Prohlídkou velkoplošné malby, vyslechnutím příběhu a připomínkou Wintonových dětí strávil prezident celou čtvrthodinu před svým odjezdem vlakem zpět do Německa. „Moc děkuji za ukázání této vzpomínky a přeji mnoho takových povedených projektů,“ dodal státník.

Návštěva a zájem německého prezidenta potěšil také autorky projektu. „Jsme moc rády, že příběh i malba pana prezidenta zaujaly, že naše dílo bylo takovou tečkou za jeho návštěvou České republiky,“ byla vděčná Valášková.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier s chotí Elke Büdenbenderovou na návštěvě v Ústí nad LabemZdroj: Karel Pech

Předtím si Frank–Walter Steinmeier prohlédl v ústeckém muzeu připravovanou expozici Naši Němci. „Je to pro naše město mimořádná událost,“ komentoval návštěvu německé hlavy státu ústecký primátor Petr Nedvědický. „Je to poprvé, kdy Ústí nad Labem navštívil německý prezident,“ přidal se ředitel muzea Václav Houfek. Steinmeier v krátkém proslovu ocenil význam expozice pro další rozvoj česko-německých vztahů.

Expozice, jež chystá institut Collegium Bohemicum, připomíná dějiny Němců v českých zemích od stěhování národů až po současnost. Otevření výstavy, která mapuje soužití obou národů, se chystá na letošní říjen.

Německý prezident si v muzeu mohl připomenout historii průmyslu a zemědělství v pohraničí, prohlédl si například chmelový žok ze Žatecka, zaujal ho unikátní motocykl Böhmerland / Čechie, který jeho konstruktér Albin Liebisch vyráběl v Krásné Lípě. Viděl modely stavení, která se v minulosti v kraji stavěla, prohlédl si hospodu, která mohla v pohraničí stát, ale také kavárnu, exponáty z předválečného i válečného období i z odsunu Němců po válce nebo dopis Franze Kafky, ve kterém v češtině i němčině žádá o zaměstnání.

Německý prezident v muzeu absolvoval také besedu na téma česko-německých vztahů. V brzkém odpoledni pak Frank–Walter Steinmeier se svou chotí Elke Büdenbenderovou odcestoval z ústeckého vlakového nádraží zpět do Německa.