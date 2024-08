K nehodě došlo v pondělí 19. srpna v pozdních odpoledních hodinách. Ženu přímo na přechodu u zastávky městské hromadné dopravy Divadlo srazil taxikář. Poškozená při nárazu dostala ránu do zad a při pádu na zem se udeřila do hlavy. Ženě až do příjezdu přivolané záchranky pomáhala hlídka městské policie.