Řidiči v Ústí budou muset od února sáhnout hlouběji do peněženky. Čeká je zdražení parkovného v centru města. Ke stávajícím čtyřem totiž přibude dalších deset ulic se zvýšeným tarifem.

Poplatek za celodenní stání zde vyskočí na stovku, parkovací lístky včetně SMS zdraží z 15 na 20 korun za hodinu a za rezidenční karty namísto čtyř stovek dáte bez dvacetikoruny další pětistovku.

Město si podle ústeckého primátora Petra Nedvědického (ANO 2011) od tohoto opatření slibuje vyšší pohyb automobilů v centru. „Sazbu měníme po mnoha letech. Chceme řidičům umožnit v centru parkovat, nikoli stát. Přibývá totiž těch, kteří sem jezdí pracovat,“ poznamenal.

Mimoto si od tohoto opatření slibuje i zlepšení příjmu do městské pokladny. Tento rok Městské služby na parkovném vybraly přibližně 8,5 milionu. Po zdražení by měly přibýt další dva miliony korun. Ty by chtěla tato městská organizace investovat zpět do systému parkování.

„Hlavně na nákup parkovacích automatů. Chybí jich víc než polovina,“ vysvětlil ředitel Městských služeb Martin Mata.

Řidiči nadšeni nejsou

Většina těch, kdo do centra dojíždí za prací, to ale vidí jako velmi nepopulární opatření. „Každé ráno kroužím okolo centra i dvacet minut, abych našel místo, kam auto postavit. Kdyby radši postavili parkovací dům a zavedli celoroční parkovací samolepku jako dřív. Já bych městskou i jezdil, ale pořád s sebou nosím těžké věci,“ rozčílil se například řidič Jiří.

Opozice nemá ani tak problém se zdražením, jako se způsobem, jakým je zdůvodněno. Například zastupitel Lukáš Blažej (Piráti/PRO! Ústí). „V garážích pod Mariánskou skálou je prostoru dost, ještě se mi nestalo, že bych nezaparkoval. Zdražení může být jediná možnost, jak ten problém řešit, ale my to nevíme. Jsem zvědav, jestli to vedení města pořádně zdůvodní. Počty aut, procentuálním vyjádřením a dalšími argumenty,“ reagoval.

Místním se příliš zdražení rezidenčních karet nelíbí. „Takže mám platit za to, že bydlím v centru a dovolila jsem si pořídit auto? Taková nespravedlnost. Někdy mám pocit, že si z nás dělají na magistrátu legraci,“ posteskla si obyvatelka činžáku v Londýnské ulici, která si přála zachovat anonymitu.

První změny v parkování Ústí zavedlo v únoru 2017, kdy po 12 letech zrušilo celoplošné karty, které nahradila předplatitelská karta pro firmy. Ta stojí 10 tisíc korun na rok a platí pouze na parkovišti v ulici, kde má žadatel sídlo firmy nebo provozovnu. Progresivní parkování v ceně 200 korun za celý den pak od září téhož roku. Cílem bylo dostat auta z ulic do parkovacích domů.

Zdražení parkování v Ústí od února

Zvýšený tarif bude platit v ulicích Velká Hradební, Stroupežnického, Bělehradská, Prokopa Diviše, Winstona Churchilla, Londýnská, Moskevská, Klíšská, Špitálské náměstí, Vaníčkova. Zvýšený tarif s progresivní sazbou bude platit v ulicích Dlouhá, Pařížská, Bratislavská, Velká Hradební.