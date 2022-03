Aby toho nebylo málo, politici kují plány k brzkému odstranění srpu a kladiva z fasády úřadu, léta schovaných pod reklamní plachtou. „Bude to součástí probíhající rekonstrukce,“ potvrdil hejtman Jan Schiller (ANO). Čistě jako technickou věc to plánovala už minulá koalice, nová krajská garnitura ale krok chápe hlavně symbolicky.

Kácet komunistické modly víc než 30 let od „sametové revoluce“ ostatně dává smysl právě jen jako vymezení nových radních vůči bývalému vedení kraje. Muzejníci a historici je přitom od „symbolické čistky“ zrazovali. Mozaika má prý historickou hodnotu a mohla by zde zůstat, třeba s komentářem. Jenže je tu háček. „Kamenina se rozpadá,“ řekl Řehák. Dalším expertům chybělo, co jiného na „vybílené“ fasádě politici chtějí mít. A tady začala pracovat typická česká tvořivost. Někdo přijel až z Moravy dobývat se na úřad, údajně s „geniálním“ návrhem na sluneční hodiny.

Záměr zamést se srpem a kladivem nenechal klidným především samotné Ústecko. Pro ponechání symbolů nejsou jen experti, ale i řada běžných lidí. Jiní však na sociálních sítích navrhli spoustu alternativ: namátkou – kvůli novým Pirátům v zastupitelstvu – list konopí, dál s odkazem na nově vládnoucí ANO řepku (ale i fotbalistu Řepku), potom šibenici – nejspíš jako memento vůbec všem politikům –, ale třeba i nápis „zákaz sáňkování v obecní zeleni“. Anebo pragmaticky, solární panely, či z jiné strany hokejový stream. I prý nadčasový (a variabilní) nápis „Smrt pro (R)USA“.

Úřad vypíše soutěž

Noví radní ale chtějí dát spíš na fachmany než na „hlas lidu“. „Dohodli jsme se, že vypíšeme rychlou soutěž, pravděpodobně s ústeckou fakultou užitého umění (FUD),“ potvrdil Řehák s tím, že je vůle to udělat nízkonákladově. Příliš šetřit ale nedoporučují odborníci. Nové dílo bude mít velký dopad na vzhled veřejného prostoru v samém centru krajské metropole, které trpí i velkou prolukou přímo před jejím úřadem. Toto centrum přitom jejich slovy přijde strašidelné i novým politikům v jeho vedení „odevšad“, kteří ještě nejsou z historicky vymláceného Ústí otupení.

Mluvčí FUD Kristýna Hájková v pátek 12. března obvolala polovinu děkanátu, ale nikdo tu o záměru politiků zapojit studenty do práce zatím nic nevěděl. „Nicméně pokud by ta příležitost byla, moc rádi bychom se přidali,“ vzkázala mluvčí fakulty. Podle informací Deníku je ve hře ještě vypsání architektonicko-výtvarné soutěže i pro už zaběhlé umělce a renomovanější studia. Z okruhu místních architektů dokonce zní, že by právě z této soutěže měli rádi precedens i pro další podobné zakázky v regionu.

V Ústeckém kraji, třeba oproti sousednímu kraji Libereckému, něco takového není v posledních dekádách zvykem. A to i přesto, že v širším regionu byly velké urbanistické profesionální soutěže ještě v druhé polovině 20. století běžné. Dělaly se například na podobu centra Mostu nebo ústeckého sídliště Severní Terasy. „Že to teď tak neděláme, ale děláme to na cenu a tváříme se, že tím ušetříme, není pravda,“ míní krajský architekt Ondřej Beneš.

Z hlediska životnosti realizace, která dosahuje desítek let, jsou totiž pořizovací náklady jenom zlomkem její celkové hodnoty. Tu nakonec prokáží nejen dopad realizace na veřejný prostor, ale také její provozní náklady. Standardní architektonické soutěže trvají rok. Podle Beneše by se ta na to „co po srpu a kladivu“ dala udělat i za polovic. Kdyby se tedy politici rozhoupali, do konce roku 2021 by mohli komisaři vybrat. A už příští jaro by se mohli vítězové pustit do velkého nového díla.