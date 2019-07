Sytě zelený trávník jako na golfovém hřišti? Ale kdeže. Seschlé trsy trav nejsou v letošním létě nic neobvyklého. Teplé počasí a hlavně nedostatek deště se podepisuje na veškeré zeleni. Město Ústí se s tím rozhodlo začít bojovat, a to šetrným způsobem sekání.

O vegetaci pečuje každý obvod zvlášť. „Správci zeleně v jednotlivých obvodech dostali k její údržbě od města doporučení,“ informoval tiskový referent magistrátu Karel Rouč.

Jedním z možných způsobů, jak šetrněji pečovat o trávník, je provádět mozaikové seče. „To znamená, že travnatá plocha není posekaná celá najednou a její část se nechá být tak, jak je. Při dalším sekáním pak naopak posekáme část z toho, co jsme ponechali a tak dál. Vysoká tráva napomáhá zvlhčování a ochlazování vzduchu,“ vysvětlila Monika Králová z odboru správy obecního majetku centrálního městského obvodu.

Sekání kvůli suchu omezovali

Na některých místech, především v blízkosti chodníků a silnic, se ale trávník upravuje pravidelně. Tam se vedení obvodů snaží být k zeleni šetrné alespoň vysokým sekáním. „Seče provádíme na maximální možnou výšku, která je 10 centimetrů. Pro velké sucho jsme sekání pozastavili a některé části dokončili až koncem minulého týdne. Další sekání v příštím týdnu plánujeme až podle výšky travního porostu,“ sdělila Jana Šrutová z odboru správy obecního majetku na Severní Terase.

„Stejné to bylo se zkracováním keřů a stromů. Jejich řezy i dalších živých plotů, výjimku jsme udělali jen u těch, které zasahují do veřejné komunikace,“ dodala. Podobné je to i na Střekově.

„V minulém týdnu jsme zajišťovali seče v omezeném provozu. Jak to bude vypadat dále, zatím nemůžeme určit. Záleží na tom, zda bude pršet a co nám poradí městská dendroložka,“ podotkla Martina Čechová ze střekovské radnice.

Ne všichni lidé ale mají pro záměry města pochopení. „Pes mi vždycky vběhne do vysoké trávy a já z něj pak po každé procházce musím tahat jedno klíště za druhým. Nechápu, proč vždy posekají jen část trávy a neudělají to celé,“ postěžovala si například Ústečanka Markéta Pospíšilová.

Starostka Neštěmic Yveta Tomková potvrdila, že si stěžují i další lidé. „Občas je to těžké, někteří občané si jsou vědomi nedostatku vody, druhá by zas raději s ohledem na alergie a klíšťata měla posekáno,“ uvedla Tomková.

Se stížnostmi se setkali i v centru města. „Až do středy bylo veškeré zkracování trávníku a keřů zcela pozastavené. Díky příznivějšímu chladnému počasí můžeme v sekání potřebných částí pokračovat. Od lidí nám už na vysokou trávu začali chodit stížnosti,“ popsala Králová.

K tomu, jak se nejlépe starat o trávu, se vyjádřil i zahrádkář Zdeněk Hrubeš z Českého zahrádkářského svazu. „O trávu je důležité pečovat i se selským rozumem. Nechat trávu trochu narůst pro ni je dobré, ale nesmí se nechat přerůstat do extrémních výšin. Přes léto s tím ale nebývá až takový problém, protože v tomto období většinou skoro neroste,“ prohlásil.