Vozový park záchranky se v prosinci rozšířil o 12 vozů Volkswagen Crafter a pět vozů Volkswagen T-6. „Jedna z T-6 byla pořízena z fondu Zábrany škod České kanceláře pojistitelů,“ upřesnil mluvčí záchranky Prokop Voleník. Mezi nejpraktičtější vlastnosti nových sanitek patří snadno ovladatelná nosítka. „Jedná se o americkou špičku, jsou to strikery, které mají nosnost až 318 kilogramů. Nebudeme už mít problémy s transportováním objemnějších pacientů. I kolegyně záchranářky snadno zvládnou transport pacienta,“ řekl Voleník.

Snadné ovládání nových nosítek přiblížil i jeden ze zdravotníků. „Dříve jsme museli nosítka tlačit vlastní silou. Mechanický systém nám hodně pomáhá při nakládání a vykládání nosítek z vozu. Tato nová nosítka jsou v podstatě ovladatelná dvěma prsty,“ popsal záchranář.

Současné vozy krajské záchranné zdravotní služby mají nosítka, která mají nosnost okolo 200 kilogramů. To obvykle stačí, ale dochází i k případům, kdy se ukáže jako nedostatečná. „Nelichotivým rekordem je pacientka, která vážila 260 kilogramů, tu jsme ve spolupráci s hasiči transportovali do nemocnice,“ zmínil Voleník.

Není to však jediná novinka, kterou si pracovníci záchranné služby pochvalují. U převozu některých pacientů je například nutné, aby v prostoru, kde se nachází pacient, byla vyšší teplota. Platí to třeba u porodů. A právě to nové sanitní vozy umožňují. „V případě potřeby můžeme prostor u řidiče a prostor pacienta vytopit na jinou teplotu. Díky tomu se může řidič cítit komfortně a pacient bude mít nejvhodnější teplotu odpovídající jeho stavu,“ dodal Voleník.

Investice do nových vozů přišla na 14 milionů korun. „Předpokládáme, že se nám v příštím roce podaří obměnit další vozy. V tomto ohledu patříme ke špičce v České republice, zdaleka ne všechny záchranné služby se mohou pyšnit takto moderní technikou,“ připomněl hejtman Oldřich Bubeníček.

Moderní sanitky budou jezdit napříč Ústeckým krajem. Kromě velkých měst mohou jejich komfort využívat i pacienti v okrajových částech regionu. Například ve Šluknovském výběžku.