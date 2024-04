Tragický konec má případ, v němž pes ve Žďáru nad Sázavou pokousal ženu. Její vnučka nyní Deníku sdělila, že napadená žena i přes pomoc lékařů zemřela. Případ řeší policie.

Pes, který napadl v psím útulku ve Žďáře nad Sázavou ženu. | Foto: Žaneta Šmaťová

„Babička nepřežila, včera nám odešla,“ potvrdila vnučka v neděli.

K napadení došlo přibližně v polovině dubna ve žďárském útulku. Co přesně se stalo, policie blíže nekomentuje. Psa podle policejní mluvčí Dany Čírtkové přivezli do útulku strážníci v pondělí. Jeho majitele totiž museli policisté převézt na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy.

Agresivní pes napadl v útulku ve Žďáře ženu. Po amputaci nohy bojuje o život

Při napadení psem byla podle mluvčí přítomna další osoba, která okamžitě kontaktovala tísňovou linku, poté také linku 158.

Okolnosti nechtěla komentovat ani provozovatelka útulku Hana Janáčková. Na sociální síti pouze oznámila, že kvůli nepravdivým informacím kontaktovala právníka. Deníku řekla, že pes nepobíhal volně po areálu, ale byl zavřený v kanceláři. Proč neměl náhubek, není jasné. Její syn podotkl, že o agresivitě psa neměli žádné informace.