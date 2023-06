/FOTO, VIDEO/ Nezvladatelní psi chovatele Marka Lováse z Vrapic opět zaútočili. O víkendu vběhli na statek manželů Froňkových, kteří v nedalekém Vrapickém dvoře chovají různá hospodářská zvířata. A druhý ten se tam znovu vrátili. Kozy a ovce jsou potrhané. I tentokrát na místě zasahovali policisté.

Manželé Froňkovi z Vrapického dvora opakovaně sčítají škody. Psi pana Lováse opět napadli jejich ovce a kozy. | Video: Oto Pilz

Podle policejní mluvčí Michaely Richterové bylo v sobotu v noci napadeno osm koz a ovcí a v neděli beran. Chovatelé odhadují škodu na více než 130 tisíc korun. To však nemusí být konečné číslo, některá zvířata s potrhanýma nohama, břichy a dalšími částmi těl se z útoku teprve zotavují a není jisté, zda všechna přežijí. Další ovce s jehňaty se daly ve strachu na útěk a ještě v pondělí odpoledne byly nezvěstné.

Přestože k útokům dochází opakovaně, řádění Lovásových psů dosud nikdo nezastavil. Naposledy po nich zůstala podobná spoušť na statku Froňkových v zimě. Lidé ze sousedství se obávají, aby krvelační psi nenapadli i místní děti.

Bezprizorní psi útočí na další zvířata. Zardousili ovce, kozy i daňky

Kladenským úředníkům, kteří řeší vrapickou psí smečku ve správních řízeních, už došla trpělivost a budou trvat na odebrání psů chovateli. „Magistrát podnikne veškeré možné kroky, aby psi byli majiteli co nejrychleji odebráni,“ potvrdil mluvčí kladenské radnice Vít Heral.

Stejně jako jindy se i tentokrát chovatel Marek Lovás zavázal, že už k útěku psů nedojde. Žádnou záruku ale dát nedokáže. „Děje se to jen, když nejsem doma. Psi mají silný lovecký pud. Ti dva útěkáři jsou fena Daisy, kterou jsem už několikrát prodal a pokaždé utekla a vrátila se mi, a její parťák pes Max. Lidem by určitě neublížili. Jsou to jinak mírumilovní psi, ale mají takovou sílu, že tentokrát vybourali i železný kotec a vyrazili dvě petlice. Pokusím se to zabezpečit ještě lépe,“ řekl Deníku v pondělí odpoledne Marek Lovás.

Zvířata jsou zraněná a vystresovaná

Slovům o zabezpečení psů už ale manželé Froňkovi nevěří. „Jsme zoufalí a bezradní. Pan Lovás opakuje to samé dokola. Těžko věřit tomu, že má psy zabezpečené, když pokaždé utečou. Policie po napadení vše zaeviduje, pan Lovás dostane pokutu - a víc se neděje. Přece není možné, aby měl člověk smečku psů, kterou nezvládá. Já kvůli tomu budu snad nucena s chovem skončit. Naše zvířata jsou zraněná, vystresovaná. Vůbec to není jen o finanční ztrátě. Zvířata chováme proto, že k nim máme vztah, máme je rádi, těší nás to. Je hrozné vidět, jak všechna trpí kvůli nezodpovědnosti jednoho člověka,“ uvedla Romana Froňková.

Kde budou lidé z Kročehlav parkovat? Kaufland uzavře parkoviště závorou

Ve sliby Marka Lováse už přestali věřit i na kladenské radnici a jsou pro rázné řešení. „Jde bohužel o opakovanou událost, kdy stejný chovatel nezvládl zabezpečit své psy a ti napadli jiná zvířata. Jeho počínání řešil před časem příslušný odbor magistrátu několikrát. Naší podmínkou bylo řádné zabezpečení psů a úhrada vzniklé škody majitelům napadených zvířat. Tyto škody byly z podstatné části skutečně uhrazeny, ale k zabezpečení evidentně nedošlo,“ poznamenal Heral.

„Navíc nás chovatel uvedl v omyl tvrzením, že se problematických psů zbavil. Ztratil poslední zbytky důvěry. Jde o jasné porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, v úterý 27. června proběhne u chovatele kontrola ve spolupráci s veterinární správou, celý případ řeší policie,“ dodal mluvčí kladenského magistrátu.