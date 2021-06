Chovatelé psů z Hluboček Deníku popsali, že se nejednalo o první případ. Statné psisko podle nich běhá volně a bez náhubku a napadá zejména menší plemena. O své psy mají strach.

V neděli se sešli a jednali o dalších možných krocích. Dochází jim už trpělivost.

Poslední napadení prověřuje policie, na kterou se obrátila chovatelka usmrceného špice.

„Šli jsme od Posluchova a zezadu přiběhl velký černý dobrman a ‚ulovil‘ mého Lakynka. Křičela jsem o pomoc. Pak se mi podařilo dobrmana kopnout. Lakynka pustil z tlamy. Klekla jsem k němu na kolena a vzala ho do náruče,“ popisovala se slzami v očích Jana Jahnová.

„Nato se objevil majitel dobrmana. Psa ani neokřikl. Naopak se obořil na mě, co tady ječím. Ukazovala jsem mu, co jeho pes udělal. Nezajímalo ho to. Běžela jsem s Lakynkem v náručí domů, abychom rychle jeli na veterinu,“ dodala.

Na veterinární klinice v Olomouci-Neředíně podle chovatelky bojovali o život jejího čtyřnohého kamaráda zhruba 20 minut. „Dělali maximum. Měl vnitřní zranění, hodně krvácel," plakala žena.

Jde po menších plemenech

Jana Jahnová není v Hlubočkách jedinou chovatelkou, kterou černý dobrman připravil o domácího mazlíčka.

„Vloni potrhal našeho jorkšírka. Stalo se to v lese, jen kousek odtud. Jeli jsme na veterinu, ale bylo to bez šance. Měl četná vnitřní poranění. Společně jsme vyhodnotili, že pejska necháme uspat,“ popisovala Marcela Zapletalová.

„Jde po menších plemenech. Byla i další napadení. Psi přežili,“ dodává na místě posledního útoku u podchodu.

Chovatelka ročního špice již podala na policii trestní oznámení. Na konkrétního pachatele. To policie potvrdila.

„Prověřujeme napadení psa jiným psem v katastru obce Hlubočky,“ sdělil Deníku policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Velká Bystřice. Věc prověřují z podezření ze spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. S největší pravděpodobností bude přestupek oznámen na přestupkovou komisi Magistrátu města Olomouce,“ sdělil mluvčí.

Co když se stane ještě něco horšího!

Deník se obrátil na chovatele, jehož psa místní označili jako útočícího dobrmana. Ten se odmítl jakkoliv vyjadřovat.

Pejskaři z Hluboček se již obrátili na obecní policii a vedení obce. Mají strach, že útoky se mohou opakovat. Taky jim už dochází trpělivost.

„Vloni dostal chovatel pokutu. Přece není možné, aby opět dostal ‚jen‘ pokutu! Nic si z toho nedělá,“ zlobili se manželé Jahnovi i další místní obyvatelé, kteří se v neděli večer sešli v Hlubočkách, aby se domluvili na dalších možných krocích.

„To psisko útočí na zvířata. Co když se stane ještě něco horšího!“ poukazovali.

Obec: Většina útoků v lesním porostu

Starosta Eva Hasníková o útocích na psy v Hlubočkách má informace.

„Situaci řešíme. S paní Jahnovou jsme v kontaktu a snažíme se ji podpořit. Není první, které se toto stalo. V minulosti se s chovateli napadených psů nějak vyrovnal,“ reagovala starostka Hluboček.

V Hlubočkách platí vyhláška, která zakazuje volný pohyb psů v intravilánu obce. Obecní policie to kontroluje.

„K většině útoků ovšem došlo v lesním porostu, kde má kompetenci myslivecká stráž a držitel honitby. Možnosti obce jsou omezeny,“ poukázala starostka.

S chovatelem dobrmana, na kterého majitelé napadených zvířat ukazují, se chce co nejdříve sejít.

„Snažila jsem se jej kontaktovat, ale zatím bezúspěšně. Určitě bych s ním chtěla tuto situaci probrat a pokusit se ji vyřešit,“ uzavřela.