Tragická událost zasáhla v úterý 22. srpna Klůček na Žatecku. V tamní vodní nádrži, která v létě slouží jako koupaliště, utonuly dvě děti – bratři ve věku přibližně 8 a 10 let. Nebyli místní, na prázdninách byli u příbuzných v nedaleké Deštnici.

Požární nádrž v Klůčku, kde 22. srpna utonuli dva chlapci. | Video: Deník/Petr Kinšt

Hoši se měli v jednu chvíli ztratit a následně lidé našli jejich těla ve vodě. „Mohu potvrdit, že jsme zasahovali u tragické události v Klůčku u Žatce u dvou nezletilých osob,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník a dodal, že s ohledem na probíhající vyšetřování nemůže sdělit další informace.

Na místě byl vrtulník i sanitka rychlé záchranné služby. Chlapcům ale už nebylo pomoci.

„Je to obrovská tragédie, které nám je moc líto,“ sdělil starosta Liběšic Petr Valenta, pod které Klůček spadá. „Nájemce areálu se kvůli ní rozhodl předčasně ukončit sezonu,“ dodal. Ten se k tragédii nechtěl do médií vyjadřovat. „Vážení návštěvníci, z důvodu vzniklé tragické události oznamujeme, že vodní nádrž včetně občerstvení je až do odvolání uzavřena. Omlouváme se za vzniklé komplikace, děkujeme za spolupráci a pochopení. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou soustrast rodině a poděkovat všem, kteří se zúčastnili záchranné akce. Prosíme, nebuďte lhostejní, dívejte se kolem sebe,“ informoval na svém facebookovém profilu.

Požární nádrž je v majetku obce, koupání je tam na vlastní nebezpečí. Místo je nyní ohraničené páskou.

Co se přesně na koupališti v Klůčku stalo a zda za to někdo nese odpovědnost, nyní vyšetřují kriminalisté. „V souvislosti s touto událostí kriminalisté zahájili úkoly trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. Vzhledem k počátečnímu stádiu prověřování a věku obětí nebudeme poskytovat bližší informace,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Oba hoši byli podle informací Deníku na prázdninách ve zmíněné Deštnici. Bydleli u příbuzných v tamní bytovce, k vodě se vydali v doprovodu širší rodiny.