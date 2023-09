Obrovská tragédie a šok. Dva bratři vyrazili společně na vytouženou dovolenou do Bulharska, na jižní pobřeží Černého moře. V úterý před polednem se podle tamního zpravodajského serveru Fakti.bg utopili. Jednomu bylo 71 a druhému 67 let.

Dva bratři z Jedovnic na Blanensku utonuli v moři v Bulharsku. Snímek je ilustrační. | Foto: Pixabay

K neštěstí došlo na pláži Vaya nedaleko Irakli. Jeden z mužů se podle prvotních informací začal v rozbouřeném moři topit. Bratr mu přispěchal na pomoc, ale ve vlnách našel také smrt. Deník zjistil, že se jednalo o sourozence z Jedovnic na Blanensku.

Redakci to nezávisle na sobě potvrdilo několik lidí z jejich blízkého okolí. „Je to pro mě strašný šok. Pro příbuzné to musí být obrovská rána. Dozvěděla jsem se to ve středu v poledne a v naší motorkářské komunitě jsme z toho všichni špatní. Jednoho z bratrů jsem znala léta z motorkářských akcí a společných vyjížděk,“ řekla Deníku žena z Blanenska, která si přála zůstat v anonymitě.

Podle ní šlo v Jedovnicích o motorkářskou osobnost. „Hodně lidí tu jezdí na mašinách právě díky němu. Byl to pan řidič. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Měli jsme spoustu společných zážitků. V říjnu se měly slavit jeho dvaasedmdesátiny. Vím, že se s bráchou na společnou dovolenou v Bulharsku moc těšili a nakonec se z ní nevrátí domů ani jeden. To je strašné,“ řekla.

České ministerstvo zahraničí o tragédii ví. Ve středu odpoledne ale ještě nemělo o neštěstí podrobnější informace. „O události víme, ale zatím naší ambasádu nikdo nekontaktoval,“ napsal Deníku v sms zprávě mluvčí ministerstva Daniel Drake.

S jedním z bratrů byl v kontaktu také sběratel starých vozů z bývalého východního bloku. Potkávali se při práci v areálu tehdejších Adamovských strojíren.

„Vím, že měl starého Wartburga a chystal se ho opravovat. Byl do toho zapálený a spoustu věcí jsme spolu konzultovali. Jeho bratr snad dělal něco do motorek. Je to pro mě velký šok, informaci o neštěstí mám až od vás. Je to smutné,“ reagoval muž, který si také přál zůstat v anonymitě.