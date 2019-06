„Devětadvacet stupňů,“ hlásila před polednem Hanička venku na západní stinné straně ZŠ Komenského. Před školou se učily IV.A i IV.C. Další třídy měly hodiny na jejich studenějších chodbách, ale i pod stromy v parčíku. „Druhý stupeň jsme vzali do sklepa k šatnám,“ informovala ředitelka Renáta Fialová.

Odpadly hodiny

Matiční gymnázium Ostrava kvůli „překročení hygienických limitů naměřených teplot ve třídách“ už ve středu upravilo výuku. Všech 604 žáků mělo jen čtyři hodiny. „Přesto nám jich šest zkolabovalo a museli si je odvést rodiče. Nebyla to otázka dehydratace, nýbrž celkového přehřátí,“ konstatoval ředitel Ladislav Vasevič.

Ten na Matiční také studoval a vzpomínal, že gymnázium mělo od 60. let minulého století ve vedrech vždy velké problémy. „Extrémní byly tehdy osmadvacítky. My ale včera ráno naměřili šestadvacet a okolo poledne už osmatřicet nad nulou…“ nechal se slyšet Vasevič s tím, že na fasádě měli dokonce 47,7 stupňů Celsia.

Na horko reagovalo i čidlo v akváriu s rybičkami terčovci v prvním patře gymnázia. „Jsou to choulostiví tvorové, kteří musí mít stálou teplotu dvaatřicet stupňů. Spustil se alarm, že voda je přehřátá. Je to neúnosné a v tomto prostředí se v prakticky uzavřených třídách v průměru šest hodin denně učí děti,“ podotknul ředitel.

Že by to chtělo klimatizaci, vzkázala Milena Walderová, ředitelka z porubské ZŠ gen. Škarvady. Tam včera v modrém nejvyšším poschodí zkrátili o hodinu výuku, jak bylo ve třídách pod střechou nedýchatelno. Kdo z kantorů mohl, vyrazil s dětmi na výlet. „Já je vzala alespoň učit do altánku venku,“ řekla Walderová.

Stříkací pistole a vějíře

Žáci se podle ní také zařídili po svém: Hoši se do výuky vybavili stříkacími hračkami, děvčata vějíři. Všichni ve zvýšené míře chodili „dodržovat“ pitný režim. „Jestliže bude vedro pokračovat i v pátek, odpadnou poslední hodiny všem našim žákům,“ doplnila ředitelka ZŠ gen. Škarvady navštěvované více než 600 dětmi. I na mariánskohorské ZŠ Gen. Janka přistoupili ke zkrácení výuky. „Fakt tragické, to se už nedalo. Ve čtvrté hodině děcka pospávala,“ líčily kantorky.

Z porubské obchodní akademie se zase prakticky o všech přestávkách vyvalili studenti do nedalekého supermarketu a ve velkém kupovali tekutiny i mražené produkty k osvěžení.

Školník s kbelíkem? Hasil!

Školník na ZŠ Mitušova 16 v Hrabůvce běhal ve středu odpoledne dokonce s kýblem vody. Ale ne kvůli vedru, hasil totiž požár v šatní skříňce v prvním poschodí! Vyhořela. Žák, kterému patřila, přišel o mobilní telefon a jiné osobní věci. Škoda je údajně dvacetitisícová, příčinu školního požáru vyšetřují hasiči i policisté.