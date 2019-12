Do útulku v Krásném Lese nosí lidé materiální pomoc v průběhu celého roku, ale během adventního období se zájem ještě zvýší. „Jsme šťastní za všechno. Nejvíce vítáme krmivo, léky, odčervovací tablety, odblešovací prostředky, šampony, pelíšky či kočkolit,“ upřesnila Monika Vítková z útulku.

V libereckém Centru pro zvířata v nouzi – Archa by uvítali hypoalergenní granule pro pejsky s oslabenou imunitou, konzervy pro psy i kočičky a například semena jako slunečnice či proso pro ptáky v záchranné stanici.

„Zvýšený zájem o materiální pomoc je už od konce listopadu a zájemci mohou přispět i finančně. Peníze jsou využity na kastraci koček a sponzorování grantů. Novinkou je 'živý' strom dárců, který představuje jehličnan stojící naproti vchodu do budovy. Dárci mohou na ozdobu napsat své přání a zavěsit jí na strom,“ doplnila vedoucí centra Lucie Čápová.

Zvýšený zájem o pomoc opuštěným čtyřnožcům registruje i spolek Šance zvířat. Lidé darují krmivo a s úspěchem se setkaly projekty Psí přání a Kočičí přání. „Zájemci mohou přispět konkrétním psům a kočkám na krmivo a dárečky přímo na míru, například ortopedický pelíšek pro staršího psa, léky či šampon pro alergiky,“ popsala smysl projektů předsedkyně spolku Františka Zverková.

I letos měli vlastní stánek na vánočních trzích. „Lidé nakupovali dárky pro svá zvířata. Ať už se jednalo o psí motýlky na obojky nebo pytlíčky pro kočky se šantou nebo kozlíkem. Nabízeli jsme i trička a ponožky s motivem zvířat a potěšil nás velký zájem a finální částka, která putovala na pomoc našim svěřencům,“ dodala Zverková.

Lidé nosí zvířatům vánoční dárky

Oba útulky budou mít otevřeno i během vánočních svátků. Na Štědrý den se dveře od rána netrhnou. Chodí řada dárců, kteří opuštěným zvířátkům přinesou dáreček, ale i tatínci s dětmi, kteří jdou venčit pejsky, zatímco maminka doma připravuje štědrovečerní večeři. „Větší zájem o venčení před Vánoci je především ze strany škol, které dělají nejrůznější sbírky, jejichž výtěžek předají při té příležitosti do útulku. Jednotlivců pak přibývá hlavně mezi svátky i díky tomu, že poslední roky bývají Vánoce na blátě a nemohou se tak věnovat zimním sportům,“ nastínila situaci vedoucí centra Lucie Čápová.

I v Krásném Lese zaměstnávají pracovnice útulku v prosinci prohlídky. „Obeznámíme návštěvníky s chodem útulku, představíme jim zdejší zvířata a děti jim pak mohou dát nějaké pamlsky a případně si pejsky pohladit,“ popsala průběh prohlídek Vítková.

„Živý“ dárek

V útulcích se pravidelně setkávají se zájemci, kteří chtějí zvíře adoptovat a odnést si ho domů pod stromeček. „Když přijde celá rodina a na zvířátku se shodnou, je možné si zvíře adoptovat, ale konkrétně u psů preferujeme několik návštěv, aby se s ním zájemci seznámili a vyzkoušeli si i jeho chování v bytě. Chceme tím co nejvíce eliminovat případné vrácení mazlíčka do útulku,“ vysvětlila Čápová. „Živá zvířata hlavně nesmí být překvapením. Lidé, kteří si chtějí za každou cenu něco adoptovat a vlastně ani pořádně nevědí co, tak ti samozřejmě neuspějí,“ dodala.

Stejně to vidí v útulku Azyl Pes. „Rozhodně nevítáme darování zvířat jako vánoční dárek. Často se pak stává, že pes nebo kočka po pár dnech končí v lepším případě v útulku, v horším odložené někde venku,“ řekla Vítková.

Spolek Šance zvířatům má přes svátky adopce uzavřené. „Každoročně se však najdou lidé, kteří po nás chtějí vyzvednutí zvířátka na Štědrý večer jako dárky. S tím nemáme dobrou zkušenost, a tak radíme, aby pod stromeček darovali poukaz a teprve podle reakce se po Vánocích s obdarovaným pro zvíře případně stavit,“ řekla Zverková.

Na Štědrý den se kromě obchodů a útulků otevřenou brány zajímavých míst a nabídnou ideální možnost, jak si zkrátit čas při čekání na Ježíška či se alespoň na chvíli vymanit z vánočního shonu. Liberecká zoo bude mít otevřeno od 9 do 15 hodin s tím, že návštěvníci za vstupenku zaplatí pouze dobrovolné vstupné. Také mohou přinést věcné dary jako např. čerstvé větve na krmení, kokosové ořechy, sušené ovoce, mrkev či domečky pro hlodavce, basketbalové míče proutěné košíky všech velikostí a čisté sudy a barely z tvrdého plastu. Zdarma mohou zájemci zavítat do Botanické zahrady v Liberci, která je nestarší svého druhu v České republice. Milovníci pohybu si zase užijí tradiční veřejné bruslení, které proběhne od 13 do 15 hodin přímo na hlavní ploše Home Credit Areny.