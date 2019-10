Už jen 51 dní. Zábrdovický most po roce oprav otevřou, změní se i podoba ulice

/FOTOGALERIE/ Brňané už vyhlíží brzký konec uzavírky Zábrdovického mostu. Zbývá do něj jedenapadesát dnů. „Teď musíme nechat auto před mostem a pak jít pěšky. Ale věřím, že to tu bude hezké, až se to dokončí,“ svěřil se ve čtvrtek na místě reportérce Rovnosti Ivo Engl, který do Zábrdovic často jezdí.

Zábrdovický most v Brně. | Foto: Veronika Kusalíková