Radnice chce novinku zavést, aby snížila počet svozů různého smetí, kterého se do běžných menších odpadkových košů moc nevejde. Více místa vznikne i lisováním odpadu uvnitř nádoby. „Zároveň se snažíme o to, abychom docílili většího pořádku v centru města,“ vysvětlil smysl inovace vedoucí městského odboru nakládání s majetkem Petr Řeháček.

Zakázka řeší dodávku i instalaci nádob pro sběr směsného a tříděného odpadu. Elektronicky propojené koše umožní městu na dálku monitorovat stav objemu odpadu a potřebu vyprázdnění, což zabrání přeplnění. „Tyto informace budou zasílány automaticky zadavateli,“ píše se v dokumentaci zakázky.

Koše budou v ulicích Valdštejnská a 9. května a na náměstí Míru. Jedna nádoba bude i s popelníkem. Vhazování odpadu dovnitř musí být bezpečné, aby ruku nezranil lis. Pokud nenastanou komplikace, zařízení by se mělo zprovoznit na jaře 2020. Podle návrhu smlouvy zajistí svoz a likvidaci odpadu z chytrých nádob město. Při jejich instalaci budou nutné terénní úpravy, protože koše mají být na trávníku.

První senzorový koš doplněný o USB pro nabíjení telefonů mají od léta Litoměřice. Jakmile chodci nádobu naplní, začne lisovat obsah a zmenší ho čtyřnásobně. Do koše se tak vejde mnohem víc smetí, než je běžné. Lis pohání proud z vestavěné baterie, kterou dobíjí solární panel. V Litvínově to ale není podmínka. Koše mohou být napojené na pouliční rozvod elektřiny.

Litvínov jako Smart City

Nákup prvních „chytrých“ technologií Litvínov avizoval už loni a podle starostky Kamily Bláhové tento záměr nadále platí. „Chceme v Litvínově zavádět prvky Smart Cities,“ potvrdila.

Podle ní se jedná o postupné zavádění menšího rozsahu. Nedávno město instalovalo v centru „chytrou“ lavičku s wifi a dobíjením mobilů. Radnice, kde při zastupitelstvu funguje komise pro E-Government, hodlá také vylepšit elektronickou komunikaci s obyvateli, aby si mohli na dálku vyřešit další úřední záležitosti, například si ověřit, zda nemají dluh.

Chystaným projektem je i zavádění bezplatného bezdrátového připojení k internetu ve veřejných prostorách, na který má Litvínov 400 tisíc korun od jedné evropské agentury. Inovace se dotknou také služebních cest úředníků. V rámci pravidelného obnovování svého vozového parku radnice v příštím roce koupí první elektromobil. Zastupitelstvo to má schválit v prosinci při hlasování o městském rozpočtu.

Vodíkový pohon

Do vzdálenější budoucnosti se dívá sousední Most, který se připojil ke krajské iniciativě zavádět vodíkové technologie například ve veřejné dopravě. „Bude to mezník pro celý Ústecký kraj,“ uvedl poslanec a mostecký zastupitel Jan Schiller. Most patří k 17 institucím, které v tomto týdnu uzavřely partnerství při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji. Spolupracovat budou například města, firmy a vysoké školy.