„Úhoře jsme objevili koncem listopadu v centru Amatérské jeskyně. Byl jsem tam měnit čidla na výzkum mikroklimatu. Kolega z Českého hydrometeorologického ústavu pak v podzemí odečítal data z hladinových čidel, která jsou umístěná v jeskyni. Úhoř ležel v blátě na zemi ve Spojovací chodbě mezi Sloupskou a Bělovodskou větví Nové Amatérské jeskyně. Byl poměrně apatický a měřil zhruba pětatřicet centimetrů,“ řekl Deníku Rovnost Filip Chalupka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Úhoře speleologové odchytili a přenesli do potoka Bílá voda, kde odplaval po proudu ve tmě jeskyně směrem k propasti Macocha. „Do podzemí se musel dostat za zvýšeného vodního stavu. Tehdy podzemní říčky zatápí výše položené chodby, kterou jsou většinu roku bez vody,“ dodal Chalupka.

Podle jeho kolegy Antonína Tůmy ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Amatérskou jeskyni obratlovci trvale neobývají. Žijí v ní pouze drobní bezobratlí živočichové, z nichž největší jsou žížaly. „Vzácně lze v této jeskyni vidět letícího netopýra, který do jeskyně prolezl přes sutě. Netopýři tu ale nezimují. Amatérskou jeskyni totiž ze všech stran uzavírají zatopené úseky chodeb, takzvané sifony. A také závaly, které ji oddělují od sousedních jeskyní,“ upozornil Tůma.

Amatérská jeskyně je nejdelším jeskynním systémem v České republice s délkou prozkoumaných prostor přes čtyřicet kilometrů. Speleologové ji objevili na začátku roku 1969 a protéká tudy Sloupský potok, Bílá voda a Punkva. Systém sahá až do propasti Macocha.

Právě na jejím dně ochránci přírody v minulosti pozorovali v Horním i Dolním jezírku drobné ryby. V jednom případě se jednalo o pstruha potočního. Odkud se ale ryby do Amatérské jeskyně dostaly? „Jako zdroj se nabízí rybník u Holštejna na říčce Bílá voda. Ryby by se do jeskyně dostaly přes ponor Bílé vody v Nové Rasovně. Případně by mohlo jít ještě o přístup od řeky Svitavy proti proudu Punkvy. Ale tam stojí v cestě stavidlo na Jakubově jezeře a stavidlo na přístavišti lodí Punkevních jeskyní. Odvodňovací štola těchto jeskyní je nepřístupná. Vyloučit ale nemůžeme ani zatím neznámé vodní cesty,“ poznamenal Tůma.

Zmínil, že podmínky jsou v celém systému Amatérské jeskyně pro ryby velmi nehostinné a šance na jejich přežití mizivá. „Jediná ryba v Evropě, která se adaptovala na život v jeskyní a trvale se v nich vyskytuje, je druh mřenky objevený v jeskyni jižního Německa v roce 2015,“ dodal odborník.