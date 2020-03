Most přes novomlýnské nádrže u Pasohlávek na Brněnsku na frekventované silnici I/52 je od středy uzavřený. Stavbaři ho zboří a postaví nový. Řidiči místo objíždí po menších silnicích přes okolní obce.

Část objízdné trasy vedoucí z Drnholce na Dobré Pole a Březí | Foto: Iva Haghofer

Pod okny důchodce Josefa Nováka z Březí na Břeclavsku jedou od středy šňůry aut na trase z Brna do Mikulova. Nedaleký hlavní tah I/52 je kvůli pracím na mostě uzavřený a objížďka v jednom směru vede kolem jeho domu. „Jsme nešťastní, nadáváme, ale nedá se nic dělat. Objížďku jinudy vést nemůžou,“ odvětil v úterý Novák na dotaz redakce, co místní říkají na situaci, ve které jsou. On i sousedé mají obavy, aby jim nezačaly náporem dopravy praskat domy.