„Pravidelně se setkáváme na toto téma a hledáme způsoby, jak úzkokolejku zachránit. Za naši společnost vnímáme to riziko, že pokud se v létě nepojede, může to být pro úzkokolejku smrtelné. Jednak si všichni včetně politiků zvyknou na to, že vlaky nejezdí a nic se neděje, pak je to také smrtelné pro techniku, protože každý měsíc, který stojí, znamená další statisícové investice do vozového parku,“ vysvětlil Albert Fikáček.

Vlaky na úzkokolejce primárně nechce provozovat kvůli zisku. „Nevnímám to ani pouze jako atrakci, myslím, že to je významné technické kulturní dědictví a jsem s úzkokolejkou spjatý i osobně. Ve stanici Hůrky jsem měl totiž svatbu a na úzkokolejce strávil hodně času,“ zdůvodnil brněnský podnikatel.

Na dobré cestě

Případnou dohodu ale musí posvětit především Jindřichohradecké místní dráhy, které jsou majitelem železniční infrastruktury. Jednání s předsedou představenstva firmy Borisem Čajánkem jsou prý na dobré cestě. „My bychom moc rádi s někým jednali a podepsali smlouvu, ale veškeré trumfy zatím drží pan Čajánek se svými akcionáři. Můžeme se tady na něčem domluvit, ale pokud on nebude souhlasit, tak všechno padá,“ uvedl náměstek jihočeského hejtmana pro dopravu Antonín Krák s tím, že cílem současných jednání je odjezdit na úzkokolejce alespoň letní sezonu.

V jindřichohradeckém depu JHMD mezitím stále zůstávají zaměstnanci společnosti. Vyčkávají, jak se situace vyvine a doufají, že se vlaky podaří vrátit na koleje.

„Ve chvíli, kdy se tito zaměstnanci rozutečou, zachránit úzkokolejku bude ještě těžší. Znalost této techniky je totiž velmi specifická a není to úplně lehce nahraditelné někým, kdo pracuje na dráze v depu na klasickém rozchodu,“ podotkl Albert Fikáček. Podle svých slov se spolu s ostatními snaží dílně JHMD alespoň shánět zakázky a objednávat u nich práci tak, aby měli výplaty a vydrželi do obnovení provozu.

V případě, že se všechny zúčastněné strany dohodnou, mohly by vlaky na úzkokolejku opět vyjet už od 1. července.