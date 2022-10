Regionální autobusová doprava je v krizi. Chybí řidiči

Drážní úřad firmám doporučuje podat žádost s minimálně šestiměsíčním předstihem. Žádost o nové osvědčení však obdržel 29. září odpoledne, nyní mu tak běží lhůta 120 dní na vyřízení.

Platí přitom, že na trať provozovatele, který nemá osvědčení o bezpečnosti, nesmí vyjet žádné vozidlo. Již 16. října navíc JHMD vyprší i osvědčení dopravce.

Trať Jindřichův Hradec - Nová BystřiceZdroj: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Poslední vlak před přerušením provozu by měl z Jindřichova Hradce v neděli vyjíždět v 15:23 do Nové Bystřice a v 17:06 do Obrataně.

Stránky mimo provoz

Sama firma o možném konci provozu vlaků a způsobu zajištění dopravy počínaje pondělím 3. října cestující nijak neinformuje. Její internetové stránky jsou minimálně od středy nefunkční a žádné informace nebyly ve čtvrtek ani ve stanicích a zastávkách.