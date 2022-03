Amatérské tlumočení

Protože tlumočení z ukrajinštiny nebo ruštiny je vítáno i amatérské, rozhodl jsem se využít svých znalostí z několika semestrů, kdy jsem se učil ruštinu. A jak jsem se přesvědčil, moje základní znalosti stačily.

Na začátku čeká dobrovolníky krátké školení a rozdělení na jednotlivá stanoviště. Těch je v celé budově kongresového centra několik desítek a na každém si Ukrajinci mohou vyřídit některý z byrokratických úkonů, jako je například získání víza, zdravotního pojištění, ubytování, registrace na úřadu práce nebo i očkování proti covidu-19.

Střecha nad hlavou

Já jsem se dostal na stanoviště, kam míří lidé, kteří nemají zařízené vlastní ubytování. Těch mimochodem v posledních dnech v Česku přibývá.

Lidé tam přicházeli spíše nárazově, a tak se střídaly klidnější chvíle s těmi náročnějšími.

Poslankyně Věra Adámková k vysokým počtům běženců: Bude potřeba více peněz

Jak jsem se dozvěděl od zkušenějších koordinátorů, důležité je využít volné chvíle k odpočinku a občerstvení. „Někteří dobrovolníci přijdou s obrovským nadšením pomáhat a chtějí pomoci všem to nejvíce. Zapomenou ale během směny na pití a jídlo i na svůj odpočinek a pak odpadnou únavou. Příště už třeba nepřijdou, že je to pro ně příliš náročné,“ popisuje jeden z dobrovolníků.

Nabité emocemi

Práce určitě psychicky náročná být nemusí, alespoň pokud se člověk snaží udržovat si určitý odstup a dokáže se ubránit emocím, které uprchlíci prožívají.

To nebývá úplně jednoduché, když se vás lidé, kteří svůj domov opustili pouze se dvěma igelitovými taškami v rukách, ptají, kdy už se konečně dostanou na vytoužené místo s ubytováním. Místo toho jim musíte odpovědět, že autobus pro ně sice přijede, ale nevíme kdy ani kam pojede.

Na místě je pro všechny případy psychologická pomoc. Jak pro uprchlíky, tak pro dobrovolníky.

Mezi dobrovolníky je spousta mladých Ukrajinců a Rusů, kteří v Praze žijí delší dobu a ovládají češtinu. „Chodím sem hlavně na noční směny, přes den jsem v práci. Stejně nemůžu v noci spát, tak alespoň pomáhám tady. Poslala jsem už nějaké peníze na humanitární pomoc Ukrajině, ale přišlo mi to málo, tak dělám, co můžu,“ vysvětluje jedna z mladých dobrovolnic původem z Ukrajiny důvody, proč přišla pomáhat do centra.

Až deset hodin

Jak postupně zjišťuji, nikdo neřeší, zda mluvíte rusky, nebo ukrajinsky. Je ale slušnost hovor zahájit otázkou, zda je v pořádku bavit se daným jazykem. S angličtinou tam ale moc nepochodíte.

Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Kvůli pomoci uprchlíkům

Organizaci centra mají na starosti hasiči. Ti uprchlíky vodí po menších skupinkách na jednotlivá stanoviště, kde jim s vyřízením úkonů pomáhají tlumočníci.

Každý tam má pouze svůj dílčí úkon a nezasahuje do kompetencí jiných. Celý proces pro Ukrajince může zabrat až kolem deseti hodin. Centrum denně odbaví přes dva a půl tisíce lidí a nutno říci, že vhledem k tomuto počtu organizaci zvládá na výbornou.