To sepsali v petici, kterou vyvolal poslední incident z počátku srpna, kdy před podnikem „Žumpa“ došlo k potyčce, při níž byly zraněny dvě osoby.

I když projednání petice zastupitelstvo odsunulo na příští schůzi, kritici mohou mluvit o úspěchu. Policie bude častěji v ulicích, nevzniknou další sociální byty a vedení města přichystá návrh takzvané bezdoplatkové zóny.

Během tříhodinové diskuse zastupitelů s občany, kde kritici dostali prostor na pojmenování toho, co jim vadí, to v sále jiskřilo.

„Jak to bude s kriminalitou?“ vyrukoval okamžitě na zastupitele Jiří Řípa z petičního výboru, jenž souhlasil s odkladem oficiálního projednání petice na 30. září.

Nespokojení lidé požadovali projednání zvyšující se kriminality nově příchozích nepřizpůsobivých občanů a činnosti strážníků. Ty kritizují za to, že je nevidí v ulicích v problematických dnech a hodinách, tedy v pátek a v sobotu večer.

Podle starosty Tomáše Ferance budou uniformy v ulicích častěji. Pomoc přislíbila Policie České republiky.

„Odpoledne a večer budou na ulici vidět minimálně ve dvojici. Tak jsme se s ředitelem dohodli, tak se i děje,“ sdělil starosta.

To Deníku potvrdila i policie.

„Policisté budou v rámci výkonu hlídkové služby, v častějších intervalech, dohlížet na veřejný pořádek v dané lokalitě a adekvátně reagovat na konkrétní situace,“ uvedla policejní mluvčí Irena Urbánková.

Nedostatek strážníků ve městě

Podle vedoucího strážníka Rostislava Hrdličky je počet strážníků ve městě nepostačující. Dva jsou na třítisícový Moravský Beroun málo. Pro navýšení počtu doposud nenašel podporu. Pracuje alespoň s asistenty.

Jsou čtyři a plat mají do konce letošního roku. Co bude od ledna, to není vůbec jasné, protože zastupitelstvo ve středu přípravu a podání nové žádosti nepodpořilo.

„Asistenty věčně vidím tlachat se spoluobčany… Kdybych takto dělal já, vyhodí mě z práce,“ vyjadřovali se místní k asistentům během diskuse.

Zastupitelstvo schválilo vypsání výběrového řízení na strážníka. Nepůjde o posilu. Stávající strážník chce jít na jaře do důchodu.

„Kdyby se pozici nepodařilo obsadit, zůstanu sám. Pak můžeme městskou policii skutečně zrušit,“ zlobil se Hrdlička, který odmítl, že by strážníci sloužili hlavně v době, kdy je klid.

„Nevím, co je volný víkend, sloužím každý pátek a když ne v sobotu, tak v neděli,“ reagoval na kritiku v sále.

Návrhy na zrušení městské policie skutečně padaly. Osamoceně.

„Zatím neprošli další asistenti, protože v první řadě je zapotřebí nová koncepce městské policie. A v tuto chvíli zejména lepší plánování směn,“ připomněla svoji dlouhodobou kritiku městské policie místostarostka Miroslava Šestáková.

Zastupitelé odmítli, že by nové vedení, které vzešlo z loňských voleb, přestalo pravidelně komunikovat o bezpečí ve městě s Policií ČR. Na schůzkách se dohodlo minulé vedení města s policií poté, co bylo zrušeno oddělení v Moravském Berouně a k 1. lednu 2018 vznikla policejní stanice.

Sociální byty nevzniknou

Největší třaskavina středečního jednání má označení Ostrov 459. Na adrese měly vzniknout sociální byty, které místní odmítali. Město už získalo na projekt dotaci ve výši devět milionů korun.

„Bydlení pro sociálně znevýhodněné? Maminku s dítětem? Na prvním místě to budou romští spoluobčané. Odmítnout je? Podmínky nesmí být diskriminační!“ zvyšovali hlas lidé v sále.

Zastupitelé projekt přestavby vybydleného domu, kde v minulosti žili Romové, zamítli. Náklady na pořízení sociálního bydlení by se vyšplhaly ke 20 milionům.

„Jeden byt zrekonstruujeme za 1,1 milionu korun,“ poukázal starosta Feranec, který byl proti realizaci projektu a minulému vedení vytkl, že záměr nepodrobilo diskusi.

Zastupitelé naopak dali zelenou bezdoplatkové zóně.

Vedení města má připravovat návrh opatření, které už před dvěma roky bylo na stole, ale nakonec od něj minulá berounská vláda upustila. Hlavně kvůli kritice Agentury pro sociální začleňování. Toto opatření specifikuje oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, kde noví nájemníci nedostanou doplatek na bydlení, i kdyby splnili obecné podmínky pro jeho přiznání.

„Zastupitelstvo se sice usneslo na tom, že se připraví návrh opatření, ale bezdoplatková zóna nic neřeší. Neřeší stávající situaci, protože se týká nových obyvatel, a problém jen přesouvá jinam. Mnohem důležitější je práce s lidmi,“ sdělil Deníku vedoucí strážník a spolupracovník vládní Agentury pro sociální začleňování.

Město s Agenturou spolupracuje už šest let. Vzniklo několik projektů.

„Co je tady Agentura, tak se situace zhoršila. Všechno dostávají zadarmo a když někdo dostává něco zadarmo, pak si toho neváží,“ kritizovali občané práci s menšinou.

Přítomní zástupci Agentury se lidem v sále snažili vysvětlit přínos projektů. Marně.

Situace není horší než jinde

Podle koordinátorky pro národnostní menšiny a romské záležitosti z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Renáty Köttnerové není situace v Moravském Berouně horší v porovnání s některými jinými obcemi a městy v Olomouckém kraji.

„Mnohem hůře je na tom Jesenicko, v Berouně nejsou problémy tak výrazné,“ zklidňovala ve středu emoce v kinosále. Ve městě se podle ní počty Romů za posledních 10 let snížily ze 300 na zhruba 150 až 200.

„Není zde žádná migrační vlna z jiných lokalit,“ vyvracela obavy místních, že se do Moravského Berouna stěhují nepřizpůsobiví občané například ze Šternberku, kde na problematických adresách letos vyhlásili bezdoplatkovou zónu.

Podle vedoucího strážníka žije v Moravském Berouně odhadem 200 Romů a v poslední době se nově přistěhovaly tři rodiny ze Šternberka.

Kriminalita se ve městě nezvyšuje

Ze statistik Policie ČR nevyplývá, že by se kriminalita v Moravském Berouně v posledních letech zvyšovala. Zatímco letos eviduje policie od ledna do 31. července 28 trestných činů spáchaných na území města, vloni to bylo za stejnou dobu 36 případů, předloni 41 a v roce 2016 56. Podle dostupných informací nevzrostl ani počet přestupků proti občanskému soužití či majetku.

„Nárůst v letošním roce oproti loňskému pozorujeme u pití alkoholu v lokalitách, ve kterých je to vyhláškou města zakázáno. U krádeží došlo naopak k poklesu. Měli jsme nahlášenu jedinou krádež,“ uvedl vedoucí strážník Hrdlička, který opakovaně vyzval obyvatele, aby incidenty oznamovali městské policii či Policii ČR.

Policie dosud prověřuje případ, k němuž došlo 4. srpna na náměstí 9. května, který byl pro místní „poslední kapkou“. Při potyčce byly dvě osoby zraněny.

„V dané věci nadále probíhá prověřování, zatím nebyla obviněna žádná osoba,“ sdělila Deníku policejní mluvčí Irena Urbánková.