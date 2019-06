Ohnivé peklo vypuklo těsně před šestou ranní. „V 5.58 hodin nám byl na operační středisko nahlášen požár, po dojetí jednotek na místo bylo zjištěno, že hoří bedny v manipulační části. Žárem došlo k destrukci desek na hale a byl vyhlášen druhý poplachový stupeň,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Vladimíra Kereková.

Poplachový stupeň byl následně snížen na první. „Došlo ke snížení sil a prostředků, předpokládáme, že dohašeno bude po půl deváté,“ citovala Kereková slova velitele zásahu.

Na místo vyjely tři jednotky profesionálních hasičů a sedm jednotek dobrovolných hasičů. Jeden z hasičů byl na místě popálen sálavým teplem. Příčina požáru a škody budou známy po poledni.

Podle zúčastněných byl na daném úseku také problém s dopravou. Řidiči u místa zastavovali, fotili ho a natáčeli videa. „Nejhorší je, ze v Bezděčíně lidé zastavují při krajnici, aby si to vyfotili. Do toho tam přijíždí další hasiči, takže se místem špatně projíždí,“ uvedla Zlata Č., která místem projížděla cestou do práce.

Kolem místa projížděla také Jitka Smutná, místopředsedkyně České Pirátské strany v Mladé Boleslavi. „Ten nepřirozeně černý kouř znám, štípe do očí, nedá se dýchat, ani nesmí. Vzniká „hořením", tedy táním plastu," okomentovala své dojmy s tím, jak je jí líto, že je kolem města zastavovaná zemědělská půda a krásná krajina.