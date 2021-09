/FOTO/ Děti s poruchou autistického spektra mohou chodit do základní školy v Hapalově ulici. V pondělí ji slavnostně otevřeli zástupci školy, města i kraje. "Jsme jediná škola v Česku, která je zaměřená přímo na děti s autismem," řekl ředitel Tomáš Musil. Podle radního jihomoravského kraje pro investice Vladimíra Šmerdy stála stavba školy asi 185 milionů korun.

V Brně otevřeli školu pro děti s autismem. | Foto: Jihomoravský kraj

"Za posledních deset let se počet dětí s autismem v Jihomoravském kraji zvýšil šestkrát," sdělil náměstek hejtmana Jiří Nantl a zdůraznil důležitost podobných škol. Ve škole se můžou pracovníci věnovat takto postiženým dětem od tří do osmnácti let.